“Fue la última vez”: Papá de uno de los carabineros asesinados reveló que su hijo pasó a despedirse antes del ataque

El brutal asesinato de tres carabineros durante la madrugada de este sábado 27 de abril en la comuna de Cañete en la región del Biobío, dejó a nuestro pais bajo una nube negra. Recientemente, uno de los padres de las víctimas conversó con la prensa.

Cabe señalar, que los uniformados asesinados fueron identificados como el sargento primero Carlos Cisterna Navarro, el cabo primero Sergio Arévalo Lobos y el cabo primero Misael Vidal Cid.

Fidel Vidal, padre de Misael Vidal, estuvo en conversación con 24 horas, donde se refirió a la última interacción que tuvo con su hijo antes de su trágica muerte. “Anoche pasó a la casa y se despidió de mí. Fue la última vez. No conversamos, pasó a buscar una ingletadora que iba a hacer un trabajo donde el suegro”, contó.

“Él era muy amante de la institución, le gustaba”, añadió. Además, reveló que su hijo y sus compañeros fallecidos “no estaban con los resguardos respectivos, decían que las armas ni siquiera tenían municiones”.

"Se fue a despedir de mí..."

Fidel también señaló que el sector era “peligroso, lo mismo donde caminaban, peligrosísimo, no se sabía cómo iban a aparecer. Anoche mismo, nadie se imaginaba que le iban a tener una emboscada”.

“Hacía días que no conversaba con él, anoche pasó a buscar una máquina y después cuando se fue me dijo chao, chao, papá. Se fue a despedir de mí, es lo que digo yo”, declaró.

Un llamado de atención

Además, el padre del cabo Vidal, hizo un llamado de atención hacia el gobierno. “Qué le voy a pedir al presidente, si tantos han muerto y no han hecho nada… Ni aunque tomaran preso a los terroristas que mataron a los carabineros, la muerte no se recupera”, sentenció.

“(Él no sentía) temor, porque ellos están preparados para eso, para enfrentar a lo que les pase por delante. Hace tiempo que estaban trabajando allá, a veces subían a la montaña, cuando quemaron el molino ahí también. Esto que ocurrió ahora no tiene nombre, entonces si el Gobierno no hace algo ahora...”, concluyó.