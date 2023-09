El padre de Antonia Barra, Alejandro Barra realizó varias críticas al sistema carcelario y a los beneficios que estaría teniendo Martín Pradenas, el culpable de abuso sexual contra su hija.



Recordemos que el joven fue condenado a 17 años de cárcel por siete delitos sexuales perpetrados en contra de seis mujeres entre 2010 y 2019.



Así mismo, hace algunos días se informó que el condenado sería trasladado desde la cárcel de Valdivia hasta la cárcel de Nueva Imperial, esto gracias a una solicitud ingresada por la defensa de Pradenas.



Para Emol el padre de la joven que se quitó la vida señaló. “nos encontramos desde el comienzo de la investigación con desestimación de pruebas… Con funcionarios de la PDI que hacen desaparecer las interceptaciones telefónicas. Un juez que no vio el abuso sexual”.



Para luego referirse a un nuevo cuadro de asma que estaría afectando al culpable, lo cual se le produjo por el nivel de humedad del penal. “Un montón de audiencias para que el condenado dos veces Martín Pradenas Dürr se quede en enfermería de la cárcel de Nueva Imperial”, partió diciendo para el medio mencionado.

Luego señaló. “La misteriosa y oportuna enfermedad de asma que lo aqueja desde mediados del año pasado en la cárcel de Nueva Imperial. Sin ningún examen, sólo con lo que dice el condenado”.

“Me pregunto por qué no existe ningún documento que refleje que se haya realizado un examen del sistema para determinar la veracidad de los dichos del condenado. Me refiero a una espirometría, un sencillo examen, junto a radiografías”, agregó.

Para finalmente hacer una reflexión. “Lo deben mantener en enfermería durmiendo en una camilla de dicha enfermería. Y no pueden dejarlo en celdas comunes por seguridad del condenado. Es decir, ¿pasará su condena en la enfermería? ¿Habrá otro condenado con tanto beneficio?”.

Madre de Antonia Barra tras sentencia de Martín Pradenas: "No estoy tranquila, 20 años no es nada para las víctimas. Estoy decepcionada de la justicia. No es justo, no somos un pack, somos personas"



