Panelistas de Sin Filtros protagorizaron duro cruce en vivo

El experto en marketing político Cristián Leporati y la excandidata a consejera constitucional del PDG, Elizabeth Rodríguez, se encontraban participando como panelistas en el programa Sin Filtros y terminaron enfrascados en un tenso cruce en vivo y en directo.

Leporati, comenzó criticando el griterío por el cual es conocido el espacio, afirmando: “es bien penca venir a un programa donde uno escucha a todos gritando en vez de estar razonando”.

En esa misma línea, solicitó que en este tipo de programas televisivos se intente reflejar la realidad del país “y tratar de conversar, para que la gente que nos está escuchando y no tiene tanta pasión por esto y quiere ver soluciones de gente relativamente inteligente, las pueda escuchar, y no vea una disputa permanente”.

Te puede interesar: Comerciante china es víctima de brutal golpiza en el barrio Meiggs

Panelistas fueron llamados "perros rabiosos"

El momento más álgido llegó cuando el académico de la Universidad Diego Portales aseguró que “se hace poco grato venir a este tipo de invitaciones, cuando en verdad veo a puros perros peleando rabiosos en vez de mirar el futuro del país y cómo resolver los problemas presentes”.

Elizabeth Rodríguez, ya no aguantaba más los ataque al panel y le exigió a Leporati “pedir disculpas”.

“Perdóname, pero no te voy a dejar pasar esa, porque en estos paneles hablamos con pasión, pero tratarnos de perros rabiosos... déjame decirte que esa frase no la voy a tolerar. Perros rabiosos no. Tienes que pedir disculpas, porque estás hablando con gente al frente”, descargó.