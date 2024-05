¿Hay quiebre?: Pancho Sagredo detalla intensa discusión con Jorge Valdivia en vivo

Tras la dura derrota que sufrió Colo Colo ante Fluminense por la Copa Libertadores, el periodista Francisco Sagredo y Jorge Valdivia protagonizaron un acalorado cruce en plena transmisión en vivo de ESPN Chile, la cual se viralizó rápidamente en redes sociales. A días de lo ocurrido, el comunicador sorprendió a todos refiriéndose al conflicto.

Así es, el conductor televisivo y el 'Mago' sacaron chispas luego de que la periodista Andrea Hernández entregara las estadísticas del partido afirmando que en el primer tiempo el Cacique no tuvo disparos al arco. Esto no gustó nada a Valdivia, quien aseguró que como exfutbolista consideraba que sí hubo tiros a portería por parte de los albos, argumento que hizo explotar a Sagredo e inició un intenso debate.

Tras lo sucedido, el profesional de las comunicaciones salió a poner paños fríos y, en diálogo con Publimetro, le bajó el perfil a la discusión: "Para mí no fue un incidente. Para mí fue una situación que se da muchas veces, bien seguido, en un programa que es por definición de debate, intercambio de opiniones y que además tiene relación con algo que apasiona, que es el fútbol. Así que yo no lo catalogaría como incidente".

"Con el 'Mago', con quien tengo una excelente relación, y con quien hablamos en la mañana, me he agarrado más fuerte que lo de ayer, así que no le doy una connotación de mucha importancia. O sea, yo no estoy enojado con el 'Mago' y él no está enojado conmigo. Fue un cruce como se da muy seguido en un programa como el nuestro, como el F90", agregó Sagredo.

Y para finalizar, expuso estar muy contento de colaborar con exfutbolistas a nivel laboral: "A mí lo que me compete, por los años que llevo trabajando con exfutbolistas en los medios, en televisión y en radio, para mí es una combinación muy positiva". "Yo creo que es un buen amalgama. Creo que funciona bien. Por eso a nivel mundial, la tendencia es que haya una combinación de roles", sentenció.