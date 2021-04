Pancho Saavedra sorprendió a vecina que sobrevivió al COVID-19 con emotivo regalo

Un emotivo momento se vivió durante la tarde del pasado jueves en el programa "Aquí somos todos" de Canal 13, donde siguieron tratando casos de personas contagiadas de COVID-19, como una manera de visibilizar las graves consecuencias de esta enfermedad.

Uno de los casos más emotivos fue el de la familia de Claudia Miranda, una vecina de Puente Alto, quien se contagió de COVID-19. Sus dos hijas y su marido sufrieron los efectos, pero la peor parte la sacó ella: estuvo casi un mes intubada en el Hospital Sótero del Río y se salvó de milagro.

Te puede interesar: Tuiteros exigen la renuncia de Cathy Barriga tras celebrar cumpleaños en Parque Municipal

“Yo creo que me debo haber contagiado en el transporte público. La gente no toma conciencia y vi a muchos sin mascarilla. Tuve mucho miedo por dejar sola a mi familia”, comentó muy afectada.

Te puede interesar: José Antonio Neme encaró a nombre de todos los chilenos al payaso de Raúl Figueroa en Mega

Es así como desde el programa le prepararon una bonita sorpresa: tomaron contacto en vivo con el animador Pancho Saavedra, a quien ella tenía muchas ganas de conocer.

Al verlo, la mujer no escondió su emoción: “Es que no puede ser”, decía. Mientras que Pancho trataba de calmarla: “¿Por qué no le dan un vasito de agua?”, lanzó entre risas el conductor de Contra viento y marea.

Pero eso no fue todo, ya que Saavedra la volvió a sorprender: le ragaló un viaje por 5 días y 4 noches con todo incluido al glaciar Grey, ubicado en el parque nacional Torres del Paine.

Te puede interesar: Tuiteros se burlaron de Andrés Allamand tras mensaje por la muerte del Príncipe Felipe

“Esto va con mucho amor para ti y tu marido, porque sé que te gustan los viajes por Chile. La idea es que puedan disfrutar lo más posible”, le dijo.

Claudia, en tanto, no podía creer lo que escuchaba. “Gracias a ti y a tu programa (Lugares que hablan), no sé qué decir. Me gusta mucho cómo eres”.

“Por ti he podido conocer muchos lugares de Chile que no sabía que existían. Mi sueño era hacer algo así, estoy muy emocionada”, agregó Claudia.

Eso sí, el viaje se concretará una vez que pase la pandemia y el turismo se reactive.