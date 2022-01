Pancho Saavedra asistió al Congreso para declarar en contra de diputado homofóbico de RN

Pancho Saavedra asistió al Congreso Nacional.

El animador fue a la comisión de Ética luego que el parlamentario realizara polémicos dichos tras aprobarse el matrimonio igualitario.

El animador de Canal 13, Francisco "Pancho" Saavedra, sorprendió a sus seguidores tras compartir en la web un particular video y reflexión, tras revelar que durante este miércoles fue a declarar a la comisión de ética del Congreso contra el diputado Leonidas Romero por sus polémicos dichos sobre el Matrimonio Igualitario.

Semanas atrás, el conductor de Canal 13 y el parlamentario tuvieron un particular “round” luego de que discutieran en el programa “Tu Día”, tras la aprobación del matrimonio en personas del mismo sexo.

“Hoy llegué a Chile muy temprano y cumplí con mi deber de declarar en el Congreso frente a la comisión de Ética sobre este episodio lamentable que ocurrió el 1 de diciembre en el matinal de Canal 13 ‘Tu Día’ y lo hago porque es mi deber”, detalló el animador en su cuenta de Instagram.

“Saben ustedes ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque seguimos aceptando que personas como el diputado Leonidas Romero, instalen sus discursos de odio en el esfera pública. No me digan que ‘es un tema que tiene muchas aristas de discusión’. Los derechos humanos no se transan”, afirmó.

“Lo ocurrido, no se trata de “libertad de expresión”, la libertad de expresión termina cuando insultas y denostas a alguien. Y en este caso, a través mío a toda una comunidad, amplificado su discurso de odio a todo Chile en un medio de comunicación. Basta por favor de discursos de odio disfrazados de opinión”, expresó el animador.

“Señores Parlamentarios, No permitan que nunca más alguno de ustedes diga que un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres; o la crianza de un menor es algo ‘antinatural’, porque con estos dichos nos faltan el respeto y denostan no solo a nosotros, sino que también a los millones de chilenos que creen en la libertad y en el respeto al prójimo”, aseguró Pancho Saavedra.

“Diputados y diputadas, necesitamos sentir que ustedes son nuestros aliados y no nuestros enemigos. Que a pesar de cualquier diferencia política, que es válido que existan, hay temas que no se transan y tanto la izquierda como la derecha se deben unir para que nunca más existan discriminaciones. El lenguaje crea realidades y hay que erradicar la violencia verbal, sobre todo en quienes toman las decisiones acerca del futuro del país”, agregó, recibiendo mensajes de apoyo, incluso de Sebastián Sichel.