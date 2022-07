Pancho Malo presentó una insólita querella criminal en contra de Sebastián Piñera

El líder del “Team Patriota” acusó al ex Mandatario de “delitos contra la soberanía nacional y seguridad del país”.

Pancho Malo.

No es broma. Durante la jornada de este lunes se reveló que el ex líder de la Garra Blanca y dirigente del polémico "Team Patriota", Francisco Muñoz, más conocido en el mundo delictual como “Pancho Malo”, presentó una querella criminal en contra del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera.

El ex barrista y convicto condenado por homicidio, demandó al ex Jefe de Estado por “delitos contra la soberanía nacional y seguridad del país”.

En esa línea, el certificado de envío de causa señala que dicha acción judicial fue presentada por el abogado querellante Javier Cánovas el pasado 15 de julio de 2022 ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

Al consultar en la página web del Poder Judicial, se precisa que dicha querella se encuentra en proceso de etapa inicial, y hasta ahora no se pueden conocer más detalles.