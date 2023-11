Tras recibir una fuerte funa por parte del “Team Patriota”, Checho Hirane realizó sus descargos contra Pancho Malo, quien lo trató de “traidor” y “vende patria”.



Hirane señaló en Agricultura sobre este hecho que “no le tengo miedo a nada. Yo creo que las cosas hay que enfrentarlas. La verdad no tengo idea lo que busca el grupo de Pancho Malo”.



“Se me acercó la gente, me trataron de vende patria, de traidor, de sinvergüenza, ‘cuánto te están pagando’. La verdad no entiendo nada. No entiendo cuál es la crítica. ¿A mí quién me está pagando? ¿Por qué estoy vendiendo la patria? Realmente no entiendo a este grupo, uno, por cierto, extremo”, agregó.



Bajo esta misma línea, aseguró que el personaje antes mencionado ha participado en campañas políticas de distintos rostros de derecha.



“Me encantaría saber quién les pega, son mercenarios, de todas maneras. Este mismo grupo ha participado en campañas políticas de distintas personas, por lo menos ‘Pancho Malo’ que es el líder de este grupo ha participado en campañas políticas de distinto color político. Entonces, son mercenarios, están donde les pagan”, agregó.

Pancho Malo responde a comentarios de Checho Hirane



El polémico youtuber de extrema derecha, conocido como Pancho Malo apuntó con todo en contra del exhumorista tras enterarse de estos comentarios.



“Qué manera de mentir Checho Hirane. Recuerda que tú trabajaste en La Red, un canal con línea editorial de izquierda. Recuerdo que tú te has fotografiado con varios enemigos de la patria. Te recuerdo que el general Pinochet me invitó a almorzar para reconocer mi labor en la defensa de la soberanía nacional ante su detención ilegal en Londres”, partió diciendo.



Luego mencionó que “el texto es malo. Vamos a decir en contra, nunca vamos a validar este proceso anticonstitucional. Checho Hirane, cuéntale a la gente porque no te contratan en ningún canal y por qué las personas cercanas se alejan de usted. Usted, por sí mismo, no tienen ningún logro en política”.



“El que trabajó en La Red fuiste tú no yo no, @hiranechecho eres un farsante. Cuando me pedías consejos, ¿no era Pancho Malo? Sigan validando el socialismo con él A favor, quienes somos del Rechazo no nos vendemos al mejor postor, EN CONTRA y punto final. El lenguaje de Checho Hirane incita al odio, ahora no te hagas la víctima. Comenta a la gente, ¿por qué ningún canal te contrata?”, concluyó.