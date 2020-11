Pamela Jiles se refirió a sus pocas apariciones en los matinales de televisión

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, nuevamente despertó la polémica en sus redes sociales, luego de lanzar una serie de ácidas críticas a los matinales de la televisión chilena, por medio de su cuenta de Twitter.

La parlamentaria publicó las cifras de una encuesta en la que aparece en el tercer lugar de las preferencias, compitiendo con los alcaldes Joaquín Lavín Y Daniel Jadue.

"Toda la élite de ‘izquierda’ y de derecha dando vueltas en círculos porque ‘La Abuela’ va soplándole la nuca a @LavinJoaquin en la presidencial", redactó la diputada, agregando que: "Los candidatos patriarcales y los opinologos televisivos ni pronuncian mi nombre. Pero no pueden evitar que mis ‘sinmonea’ se hagan sentir".

Ante esto, un tuitero le preguntó por qué ella no está presente en los programas matutinos de la pantalla nacional.

"Abuela, ¿por qué los matinales no te invitan? ¿Será que los conductores de la TV te tienen miedo? ¿O son los ejecutivos? ¿Qué onda?", escribió el usuario identificado como @crist_bal.

Ante la interrogante, la periodista respondió que: "No invitan a La Abuela a los matinales porque tienen claro que diré allí lo que ellos ocultan. Además, es una regla interna de la tele no tener invitados más inteligentes que los conductores. Pero parece que no necesito ese espacio para servir a mis nietit@s y trabajar para ustedes".