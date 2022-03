Pamela Jiles se refirió a los rumores de un oscuro romance con José Antonio Neme

“No disimulemos más, si esta cuestión ya todo el mundo la sabe, todo Chile lo sabe", reveló la "Abuela".

Una impactante confesión realizó la diputada Pamela Jiles en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde debatió sobre el posible quinto retiro del 10%. A pesar de eso, durante la conversación, emitió un sorpresivo comentario sobre uno de los conductores del espacio, José Antonio Neme.

Al momento de ingresar al estudio de televisión, la parlamentaria se presentó: “¡Abuela a la co-conducción! ¡Por fin lo logré! Es terrible que no nos podamos saludar de beso porque esta semana hubo alguien que estuvo de cumpleaños”.

“Yo estuve de cumpleaños”, reconoció Neme.

“Yo acabo de pedir afuera si tenían una cinta, un rosetón, para ponerlo en el corazón y regalárselo a Jose”, agregó la diputada.

Diana Bolocco quiso darle un vuelco a la situación y le preguntó: “Abuela, si tuviera que elegir a quién besar de los tres que estamos acá (Neme, Roberto Saa y ella). Solo a uno de los tres. Me tiene que responder la pregunta porque nunca me responde las preguntas que yo le hago. ¿A quién de los tres besaría?”.

“¿Dónde?”, replicó Jiles muy a su estilo. “Donde usted quiera”, respondió la animadora.

“Yo creo que tiene corazón dividido la abuela”, aclaró el periodista.

“No disimulemos más, si esta cuestión ya todo el mundo la sabe, todo Chile lo sabe. Quiero contestarle a la Diana su pregunta: ustedes que yo me muero de ganas de contar que nosotros con el José -y esto es absolutamente verdad- , tuvimos algo”, confesó, provocando que el animador se pusiera rojo de la vergüenza.

“Hace millones de años atrás estábamos los dos confundidos. Yo quiero dar detalles. Estábamos los dos confundidos. Me muero de ganas que alguien me pregunte sobre ese momento y no ocurre”, cerró.