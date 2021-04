Pamela Jiles respondió sin filtro a las críticas de Beatriz Sánchez en su contra

La diputada Pamela Jiles no se quedó en silencio luego de que Beatriz Sánchez comparara su liderazgo con el de Donald Trump.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, no se demoró nada en contestar a las declaraciones de la ex carta a la presidencia del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien comparó su liderazgo con el de Donald Trump y además indicó que no la incorporaría en las Primarias de la oposición.

Te puede interesar: Beatriz Sánchez emitió duras declaraciones contra Pamela Jiles en Tolerancia Cero

La "Abuela" publicó un mensaje en sus redes sociales señalando que: “Distrito 12, nietit@s, está claro x quién NO VOTAR. Esta mujer @labeasanchez está en contra de mi pueblo q sufre. Se manifestó contra el estallido, apoya leyes represivas q tienen a nuestros cabros presos, está contra los retiros, responde con cantinfleo y miente sobre LaAbuela”.

Distrito 12, nietit@s, está claro x quién NO VOTAR. Esta mujer @labeasanchez está en contra de mi pueblo q sufre. Se manifestó contra el estallido, apoya leyes represivas q tienen a nuestros cabros presos, está contra los retiros, responde con cantinfleo y miente sobre LaAbuela. https://t.co/hGjx2zaL57 — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 19, 2021

Recordemos que la ex carta del Frente Amplio para La Moneda fue invitada al programa Tolerancia Cero de CNN Chile y CHV, donde indicó que la candidatura de Jiles “es un fenómeno que se repite en otros lados también, es una suerte de liderazgo que hay en distintas partes del mundo, un tipo de fenómeno que se replica mas o menos similar, que son liderazgos muy personalistas, como una especie de caudillo que aprovechan ciertos momentos para posicionarse. Por ejemplo el tercer retiro es un ejemplo muy puntual de eso”.

Te puede interesar: Beatriz Sánchez apoyó la idea de encarcelar a Piñera por violaciones a los DD.HH

“Yo como Beatriz Sánchez no haría primarias con Pamela Jiles, porque es un liderazgo personal, no hay una construcción política detrás no hay un proyecto de futuro país, no hay un proyecto colectivo que es lo que a mí me entusiasma de la política”, cerró la periodista.