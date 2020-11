Pamela Jiles respondió la acusación de Marcelo Ríos sobre intento de abuso cuando era menor

La diputada del Partido Humanista anunció acciones legales contra el ex tenista nacional.

La diputada Pamela Jiles respondió las acusaciones de Marcelo "Chino" Ríos quien acusó a la parlamentaria de intentar abusar de él cuando tenía 14 años. Así lo dijo en un programa de YouTube de Catalina Pulido y Patricia Maldonado.

"Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo la entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha‘", relató el tenista en el programa digital "Las indomables".

Y agregó: "Me intentó violar (…) Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora para su hueveo’ y la echaron. Lo juro por mis hijos. Así fue".

Ante esto, la diputada calificó las afirmaciones del ex tenista como falsas y que recurrirá a la justicia por sus imputaciones totalmente fuera de lugar.

"Anuncio acciones legales contra el tenista Marcelo Ríos por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada a Segundo Retiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo. El daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios q afectan gravemente mi honra", expresó en su Twitter.