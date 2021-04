[VIDEO] "Diputado Candado Chino": Pamela Jiles quedó de ordinaria tras insultar a Diego Shalper

Los parlamentarios protagonizaron un duro encontrón mientras se discutía la postergación de las elecciones en el Congreso Nacional.

Ordinaria y nuevamente defendiendo la candidatura de su pareja. El show de Pamela Jiles en el Congreso Nacional ya da vergüenza ajena. En esta oportunidad, la parlamentaria tuvo un cruce con su par Diego Schalper, en medio de la votación por la suspensión de elecciones. La disputa terminó con fuertes dichos de la periodista contra el diputado del distrito 15.

Todo partió cuando el abogado apuntó directamente contra la exopinóloga ya que su pareja, Pablo Maltés, es candidato en las próximas elecciones.

"Los que tienen un parentesco con un candidato se tienen que inhabilitar. Eso se lo digo con mucho respeto a Pamela Jiles. Su pareja es candidato a gobernador por la Región Metropolitana. Es impresentable que participe en esta votación porque tiene interés creado. Se lo digo a todos lo que pasen por esta situación", disparó de entrada.

Como era de esperarse, Jiles no aguantó y de inmediato replicó sus dichos. "Al insolente del candado chino le digo... ¡Abuelo gobernador!", expresó la "abuela" en respuesta. Aunque su intervención fue interrumpida de inmediato por Francisco Undurraga, vicepresidente de de la Cámara de Diputados.

No se soporta ya la ordinariez de esta señora. Esta es la diputada con la que los presidenciables de la oposición quieren compartir primarias. Vergüenza es poco decir.

No contenta con ello, Pamela Jiles se retiró de la sala y entregó una nueva declaración ante los medios. Cita donde barrió con Schalper, dejando en evidencia su molestia por los dichos de su colega de labores.

"Nanai diputado 'candado chino' Schalper. El diputado 'candado chino' Schalper acaba de señalar en el hemiciclo que yo debería inhabilitarme en relación al proyecto que estamos votando sobre la franja. Supongo que haciendo referencia a que el 'Abuelo’, Pablo Maltés, es candidato a gobernador por la Región Metropolitana. Cuestión que él no dice porque no es hombrecito. No lo dice claramente", apuntó.

"Diputado 'candado chino' Schalper. Diputado 'candado chino' Schalper, ¿me escucha? Diputado 'candado chino' Schalper, Diputado 'candado chino' Schalper, imprímalo: Abuelo gobernador, abuelo gobernador. Insolente, la 'Abuela' no se inhabilita", remató.