Pamela Jiles mandó a "cambiarse los pañales" a José Miguel Insulza por redes sociales

La diputada del Partido Humanista optó por responder las críticas que emitió el senador del Partido Socialista.

Una nueva polémica se desató durante las últimas horas a través de redes sociales, luego que el senador José Miguel Insulza (PS) trató de "populista" a la diputada Pamela Jiles, tras su importante ascenso en las encuestas presidenciales, producto de sus proyectos para retirar el dinero de los fondos de las AFP.

Recordemos que la periodista es actualmente el personaje político mejor evaluado en la última encuesta Cadem, alcanzando un 65% de aprobación, 15 puntos más que en agosto pasado. Sin embargo, en la oposición no genera el consenso esperado y son varios los representantes de la retrograda Concertación quienes no le ven mucho futuro.

En conversación con 24 Horas, Insulza señaló que “hay mucha gente siempre que tiene mucho arrastre, pero yo creo que ella es una clara muestra de una forma de populismo que hoy día existe en el mundo, que a veces tiene rasgos de izquierda, otras veces adquiere rasgos de derecha”.

“Pero finalmente es el populismo, el facilismo, que cree que el dinero está en todas partes y que nunca se agota y por lo tanto lo que hay que hacer es hacer toda la demagogia posible”, añadió.

En esa línea, Insulza manifestó que “yo no estoy de acuerdo con ella, no me parece un personaje que sea muy atractivo, pero naturalmente hoy día vivimos un período en el que el populismo le gusta a la gente”.

“Esto termina siempre mal, no termina con una democracia perfecta ni mucho menos, termina con países conflictuados, sin recursos, con más desigualdad y con una cantidad de gente no muy grande sacando su propio beneficio de una caída muy fuerte de la economía del país”, advirtió.

La respuesta de Pamela Jiles

Las palabras del senador no cayeron bien en la parlamentaria de la oposición, quien -fiel a su estilo- no se quedó callada y le respondió en duros términos a través de su cuenta de Twitter.

La parlamentaria le recordó el día en que salvó al dictador Augusto Pinochet de ser enjuiciado.

"Lo q es seguro Senador es q no soy cómplice de las violaciones de DDHH de Piñera ni salvé a Pinochet de ser juzgado ni recibí plata de empresarios ni soy corrupta ni he robado. He hecho + x mi pueblo en un año q tú en toda tu vida. Así q cámbiate los pañales y aprende", cerró la autoridad.

@Insulza lo q es seguro Senador es q no soy cómplice de las violaciones de DDHH de Piñera ni salvé a Pinochet de ser juzgado ni recibí plata de empresarios ni soy corrupta ni he robado. He hecho + x mi pueblo en un año q tú en toda tu vida. Así q cámbiate los pañales y aprende. https://t.co/ZIyjMNvOg6 — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 18, 2020