Pamela Jiles le "paró los carros" a Desbordes por criticar un posible tercer retiro del 10%

El tercer retiro del 10% de las AFP hizo que Mario Desbordes y Pamela Jiles se pusieran a discutir sin filtro en sus redes sociales.

El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, criticó a la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, por promocionar el tercer retiro del 10% de las AFP.

Con marzo a la vuelta de la esquina, la pandemia matando a más de 100 chilenos por día y una crisis creciendo, el ex presidente de RN sólo piensa en rencillas políticas.

“Un llamado a Pamela Jiles a no ilusionar ni engañar a la gente. La mayoría de las personas que sacó el primer y segundo retiro, ya no les queda plata. Si se llegara a aprobar un tercer retiro ¿quién le va a responder a esa gente que se va a encontrar con que no le queda ni un peso?”, posteó Desbordes.

Pamela Jiles le respondió “Mario: de 12 millones d cotizantes, solo 2,8 millones quedaron sin fondos. Usted ya no convenció a su Desgobierno que ayude a la gente desesperada, así que arremánguese y consigamos juntos el Tercer Retiro como lo hicimos con el Primero. La plata es de las personas, no suya”.