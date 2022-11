Pamela Jiles lanzó una rara advertencia a Karen Doggenweiler por abandonar TVN

Un curioso momento protagonizó la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, durante la mañana de este lunes junto a la animadora del matinal "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler, a quien si bien felicitó por llegar a Mega luego de renunciar a tres décadas de trabajo en TVN, le advirtió por haber dejado una gran oportunidad de conducir en el escenario del Festival de Viña del Mar.

Como una de las invitadas a debatir respecto de la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric para la reforma previsional, la parlamentaria inició su intervención en el matinal con una opinión que tomó por sorpresa a la animadora, quien si bien agradeció el gesto de su excolega en el canal público, no perdió la oportunidad para evidenciar sus aspiraciones respecto del evento viñamarino.

“Quiero saludar especialmente a la Karen, que yo no había tenido la posibilidad de saludarla acá en el estudio. Y parece que les ha ido chancho. Parece que han ido, uhhh, está bien”, inició la actual parlamentaria, quien encontró el honesto agradecimiento de Doggenweiler.

“Había que hacerlo”, dijo Karen, abriéndole impensadamente la puerta a la parlamentaria para lanzar la inesperada advertencia.

Te puede interesar: Antonella Ríos encendió las redes con ardientes postales en lencería

“Sí, me parece bien, a mí, audaz. Karen siempre ha sido audaz, esto es una prueba más de ello”, aseguró la diputada, quien no tardó demasiado en desempolvar uno de los temas que más polémica generó en los últimos años en medios de espectáculos. “No sé si habrá sido tan buena idea renunciar a la animación del Festival de Viña, pero, bueno, es un detalle”, dijo Jiles.

"Quien no dice si Mega, a lo mejor (...) ¿Por qué no?", agregó la animadora del matinal. “Es que no creo que hubiera (...) tampoco que hubiera (...)”, agregó nerviosa la periodista, quien a esas alturas, y ante la evidencia de los hechos presentados por la congresista, buscó una salida diplomática al tema. “La vida está llena de renuncios”, agregó Neme, cuyas palabras fueron tomadas por Karen para aclarar sus intenciones profesionales.

“Está llena de renuncias y quien no dice si Mega, a lo mejor (...) ¿Por qué no?”, afirmó la animadora, que fue apoyada finalmente por Jiles ante una eventual llegada al escenario de la Quinta Vergara. “Es un detalle, una cosa menor. ¿Por qué no? Y además, yo coincido contigo en que Neme bien lo vale. Al único que le hago la pata es Neme”, cerró la diputada.