Pamela Jiles lanzó un sorpresivo apoyo a la ministra Izkia Siches

"Me parece el colmo que este Gobierno feminista la tenga acallada y declarada interdicta durante más de 15 días", lanzó.

Pamela Jiles

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, asistió al Palacio de La Moneda para participar en la exposición de la política nacional de migraciones y extranjería que busca impulsar el Gobierno. Antes de la cita, la parlamentaria afirmó que su presencia es para entregar su “solidaridad sorora con la ministra del Interior, la cual ha estado por lo menos durante quince días declarada interdicta por su propio Gobierno”.

"Como a mí me gusta que las mujeres saquen la voz y tengan una actuación activa, entonces vengo a apoyar esa dimensión de la ministra, a pesar de todas las metidas de pata y chambonadas. Me parece el colmo que este Gobierno feminista la tenga acallada y declarada interdicta durante más de 15 días. Por lo tanto, me he hecho presente porque ella me invitó”, añadió.

Además, la legisladora acusó que “es primera vez que este Gobierno me dirige la palabra. Es mentira lo que ha sostenido el ministro Jackson, en el sentido de que él hace trabajo prelegislativo y está en conversaciones con todas las bancadas y comités. Yo soy una jefa de comité y, hasta ahora, nadie me habla”.

”Vengo a aportar para sacar a la ministra de su especie de secuestro político en que la tiene su Gobierno. Creo que, a pesar de todo, tiene las condiciones suficientes como para retomar el camino del Ministerio del Interior. Y noto mucho varón de la política con el diente largo respecto del Ministerio del Interior”, indicó.

Consultada sobre su evaluación del actual Gobierno, la parlamentaria respondió que es “imposible peor”, apuntando a que “es tan dramática la situación que hay varios asuntos en los que parece haber superado el horror que vivimos con Piñera”.

Por otro lado, la diputada del PH expresó sus reparos al llamado del Presidente Gabriel Boric a realizar un acuerdo político frente a la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país. "Pareciera que estamos llamando a un segundo Acuerdo por la Paz. Y el primero, parece que no logró sus objetivos hasta aquí. Yo lo pensaría dos veces antes de volver a repetir el numerito”, indicó la periodista.

La parlamentaria recordó que “algunas fuerzas políticas nos salimos del Frente Amplio a propósito de que consideramos que el llamado Acuerdo por la Paz no iba a llevar a ninguna paz, sino que por el contrario, significaba una traición a las reivindicaciones populares que se expresaban el 18 de octubre. Respecto de eso, no hemos cambiado de opinión”.

En esa línea, apuntó a que “el Acuerdo por la Paz fue un acuerdo de elite, que no resolvió ningún problema, y que tuvo como objetivo encajonar la movilización social que en ese momento estaba en la cúspide. En definitiva, fue un acuerdo entre (Juan Antonio) Coloma y (Gabriel) Boric, que se extendió al resto de la clase política”. "Y así estamos, ese es el resultado de ese acuerdito. Entonces antes de llamar a otro igual, yo evaluaría la situación. Y la situación, me parece que es pésima”, agregó.

La congresista afirmó que “lo que se necesita es escuchar las necesidades urgentes de las personas, que es lo que no se está haciendo. Que este Gobierno deje de trabajar para la banca y para proteger a las AFP y empiece a trabajar para darle de comer a la gente que tiene hambre”. ”Ya no existe la clase media en este país, se murió la clase media. Existen pobres, todos, y ricos, la elite”, cerró.