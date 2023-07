Pamela Jiles lanzó feroz descargo por rechazo del sexto retiro

Pamela Jiles, diputada, no se guardó nada y opinó sobre los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

La parlamentaria sigue molesta con quienes rechazaron la propuesta de sexto retiro y están involucrados en este polémica, recordemos que Jiles es una de las principales defensoras del retiro de fondos de la AFP.

Por lo mismo es que la periodista decidió utilizar su cuenta de Twitter para lanzar un feroz descargo, “Te negaron el sexto retiro mientras robaban en camionadas”, comenzó diciendo.

“Quieren la Reforma Tributaria y la Reforma Previsional para seguir robando. Lo advertí muchas veces en soledad, aislada, insultada, con un alto costo y soportando bullying de la casta corrupta”, concluyó.

Pamela Jiles generó muchas reacciones

El tuit de Pamela Jiles dio paso a varias reacciones de los usuarios de la red social del pajarito. Varios en contra de los dichos de la diputada y otros a favor de lo que plantea la periodista.

"Esta transición a la ultraderecha sin matices de @PamJiles es impresionante, no porque denuncie corrupción, que no lo hace, voto en contra de levantar el secreto bancario, sino porque ahora quiere ir en contra de una reforma tributaria, q aunque hayan robado unos pocos, sabe q va en favor de las mayorías", indicó Juan Plaza, vocero de territorio constituyente.

Además, agregó que "por cierto, ojalá todas las autoridades y quienes manejen recursos públicos tuvieran que abrir sus cuentas y las de su familia directa a un organismo especializado en corrupción y narcotráfico, no creo q le gustaría a @PamJiles, ¿Cómo va el negocio con el PDG?"

"Gracias sra. Diputada Jiles por su oportuna y diligente aclaración de los maliciosos planes de gobierno... Sabemos cómo operan los mañosos e insidiosos de Gobierno y de lo que son capaces, con tal de alcanzar sus objetivos", comentó un usuario a favor de Pamela.

"Lo advertí muchas veces. Pamela Jiles es una adicta a la DESINFORMACIÓN y FAKENEWS. Ahora todos lo saben", señaló un internauta.

"Buen pretexto para votar en contra de las reformas, hubieran votado así en el gobierno de Piñera, no hubieran aprobado nada. Dijo algo por contrato con Espacio Riesco, contratación de hoteles de familia de Zúñiga, de chanchullo cámara go pro, y un largo etc? No le creo a ud", indicó un usuario de la red del pajarito.