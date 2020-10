Segundo retiro AFP: Pamela Jiles lanzó una grave acusación contra Beatriz Sánchez en Twitter

La diputada humanista detalló que la líder del Frente Amplio no apoya la idea legislativa que está llevando a cabo para todos los chilenos.

Una nueva polémica se desató en la oposición, luego que la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, acusó a la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, de poner obstáculos al segundo retiro del 10% de las AFP.

Jiles, quien es la impulsora del proyecto que permitirá a los chilenos hacer un nuevo retiro de su dinero en los fondos de pensiones, para antes de Navidad, cuestionó las críticas de la ex presidenciable a la idea de la parlamentaria en el diario La Tercera.

La idea es ampliamente popular en la ciudadanía, pero ya causa problemas en la oposición al comienzo de su discusión en el Congreso.

“A mí un segundo retiro personalmente no me gusta (…) la gente, el pueblo de Chile ha hecho frente con su ahorro a la pandemia. Es la hora que el Estado se meta la mano al bolsillo, porque no puede seguir la gente pagando el costo la pandemia”, dijo Beatriz.

Al respecto, Jiles le respondió diciéndole que “mientras los parlamentarios de oposición estamos tramitando el segundo retiro que tanto necesitan los ciudadanos, no falta quien atornilla al revés. Hemos conseguido con enorme esfuerzo los votos necesarios para aprobarlo señora Beatriz Sánchez. Esto no ayuda”.

“Por favor si no aporta en nada, al menos no ponga más obstáculos a segundo retiro que es la única ayuda real a nuestra gente desesperada. Lamentable que se sume al gobierno de Piñera para tratar de impedir que la gente pueda usar su dinero como ellos quieran”, añadió.

Mientras los parlamentarios de oposición estamos tramitando el #SegundoRetiro que tanto necesitan los ciudadanos, no falta quien atornilla al revés. Hemos conseguido con enorme esfuerzo los votos necesarios para aprobarlo señora ⁦@labeasanchez⁩. Esto no ayuda. pic.twitter.com/PB5VjnIHzx — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) October 6, 2020