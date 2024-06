Pamela Jiles furia se lanza contra Johannes Kaiser en debate sobre las AFP: "¡Qué te has imaginado!"

En una nueva edición del programa Sin Filtros la diputada Pamela Jiles vivió un tenso momento con Johannes Kaiser por el proyecto de séptimo retiro de las AFP impulsado por la parlamentaria. Kaiser señaló que la medida no era buena ya que dejaría a miles de personas sin fondos en sus cuenta provisionales de jubilación.

“Si yo retiro la plata de los fondos de pensiones ahora, esa plata va a faltar para las jubilaciones pasado mañana. De ninguna manera los retiros ayudan a los jubilados hoy día” partió diciendo en un principio Kaiser, quien históricamente se ha mostrado en contra de esta medida que le permite a las personas sacar una parte de su dinero ahorrado.

¿Qué se dijeron Jiles y Kaiser?

Al escuchar la opinión de Kaiser sobre el proyecto de Ley la "abuela" reaccionó furia. “¡Pregúntale a los jubilados! ¡Si tú no eres el dueño de la plata de la gente! ¡No te metas en los bolsillos ajenos! ¡Qué te has imaginado!” lanzó la diputada generando la incomodidad del panelista, quien rápidamente respondió argumentando su idea.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¡Pero si yo no me meto en el bolsillo ajeno! Lo que yo impido, Pamela, es que la gente no tenga fondos en sus cuentas previsioanles”, respondió. Sin embargo, la parlamentaria volvió a responder. “¡Quién eres tú! ¡Déjalos que ellos decidan, son adultos!” dijo. Sobre la misma el exRepublicano señaló un punto importante sobre los impuestos.

“¡¿Y a quién van a venir entonces a pedirles que a través de impuestos se financien las cuestiones?! (...) ¡Y aparte, meterse en los bolsillos de la gente ustedes son expertos, hueón, con los impuestos!” añadió Kaiser. “Lo encuentro una frescura increíble ¡Es la misma frescura de Marcel! Meterse en los bolsillos ajenos se llama... es algo bien parecido a robar” volvió a decir Jiles a quien Kaiser le insistió. “¡Impuesto! ¡Se llama impuesto! ¡Impuestos!” dijo antes de que cambiaran de tema.

Te puede interesar: Pamela Jiles lo hace de nuevo: ¿qué anunció la diputada sobre los retiros de las AFP?