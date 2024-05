Revela secreto oculto: Pamela Jiles expone encuentro sexual entre parlamentarios en el Congreso 

En una entrevista para el programa Podemos Hablar de CHV la diputada Pamela Jiles conversó sobre el comentario realizado por su excolega Andrés Celis sobre que en el Congreso habrían sorprendido a tres personas manteniendo relaciones sexuales. Por otro lado, agregó otros secretos de los parlamentarios, como por ejemplo una foto íntima que habría enviado un honorable a un grupo de WhatsApp.

Por otro lado, la parlamentaria contó una particular historia sobre Sebastián Piñera y aseguró que fue él quien le encontró trabajo en el mundo de la farándula. “Él me ingresó a mí a la farándula, fue Sebastián Piñera, personalmente, a través de un llamado telefónico. Pero no solo eso, sino que, y ese era un trabajo curioso que me consiguió” reveló agregando que el expresidente la salvó tres veces en el ámbito laboral.

¿Qué dijo Jiles sobre un encuentro sexual en el Congreso?

“El diputado Celis se caracteriza por decir la verdad. Efectivamente lo que él contó es así. A mí no me consta, pero es una leyenda del Congreso y le puedo agregar un elemento a la historia: la parlamentaria que entró a esa oficina y descubrió esa escena sexual era Carolina Goic, cuando era diputada” aseguró. Además la mujer reveló que en algún momento un compañero de bancada envió una foto de sus partes íntimas a un grupo de WhatsApp.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Le puedo decir Julio (César Rodríguez), que a otro parlamentario, le pasó un accidente y una foto de su pirulín la estaba mandando a no sé dónde y la mandó al Whatsapp de la bancada. Y de ahí de la bancada, lo mandaron al resto de las bancadas y así se viralizó dentro de la cámara” complementó Jiles. Así mismo, en el programa de la noche habló sobre Boric y Jackson y contó que para ella eran “machistas”.

Sobre el presidente declaró que este “no dejan avanzar a ninguna mujer. Esto del feminismo del Frente Amplio es una cuestión completamente inexistente, que lo han vivido y sufrido todas las mujeres del Frente Amplio ". “Boric es entendido por la opinión pública como alguien que se da volteretas. Para darse volteretas uno tiene que tener un fondo. El problema de Gabriel Boric es que no tiene ningún fondo, no tiene una ideología, no tiene una posición ", arremetió.

Te puede interesar: Jordi Castell revela intimidante episodio por el cual no habla de Pamela Jiles: "Es siniestra"