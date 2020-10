La diputada se fue con todo en contra del ministro de Hacienda y criticó la actitud del Gobierno sobre este retiro.

"Briones me tiene podrida, me tiene chata. El nivel de crueldad e insensibilidad y provocación a las personas que siguen esta votación, me asombra y preocupa. Porque es la actitud de un gobierno que seguirá presionando a los parlamentarios y tengo que mencionar que este proyecto no va a llegar a puerto porque necesitamos a la Derecha”, aseguró durante su intervención.

También comentó que tramitación exitosa de este proyecto dependerá de la Derecha, y que por eso “es tan importante que hayan venido, incluso haciendo maniobras disuasivas, haciéndose reemplazar para votar, porque están siendo presionados por un gobierno desalmado”.

“Quiero que la opinión pública sepa que debemos actuar unidos”, cerró la periodista y política.