Pamela Jiles criticó el rol feminista de la Primera Dama en el Gobierno

Pamela Jiles.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, decidió sumarse a la polémica de las últimos días que tuvo como protagonista a Irina Karamanos por un decreto del Gobierno del Gabriel Boric Font. En el programa web Comando Jungle, la parlamentaria abordó la resolución que cambiaba el término "Gabinete de la Primera Dama" a "Gabinete de Irina Karamanos".

Tras el escándalo que se generó por la noticia, desde La Moneda anunciaron que dejaron sin efecto el decreto y asumieron un "error administrativo". "No puedo comprender que frente a esto no salga ella y tengan que mandar a Camila Vallejo a dar unas explicaciones extrañísimas. A mí me gustaría escucharla a ella", señaló la diputada en el mencionado espacio.

Luego, cuestionó el rol feminista de la pareja del Presidente Gabriel Boric. "Ella, que está disfrutando de un poder que proviene de un hombre, que le ha sido asignado por un hombre, por un hombre además y no por la ciudadanía, y que causa desde el inicio mucha molestia en el mundo del Frente Amplio, donde no ha sido bienvenida esta figura", agregó.

"Ella, que debería asumir un protagonismo feminista, no dice ni ‘pío’. Sigue recubierta por hombres en este poder que a mi juicio es ilegítimo en su origen y es cada vez más ilegítimo producto de los hechos", cerró.