Pamela Jiles "atacó" a Mario Desbordes tras dichos por muerte de malabarista en Panguipulli

La diputada del PH pidió que el candidato presidencial de RN se retracte, luego que dijera que el joven fallecido se abalanzó "sobre la policía con elementos capaces de matar".

Tras la muerte del joven malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, dijo que “en Alemania o Chile la policía hace uso de su arma”.

A través de Twitter, el ex ministro de Defensa pidió “analizar objetivamente lo sucedido: persona se niega a control, no obedece petición de dejar machetes, no obedece disparo de advertencia, se abalanza sobre policía con elementos capaces de matar”.

Ante esto, la diputada del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, lo emplazó revertir sus dichos. “Le pido que se retracte de esta declaración en la que usted justifica un homicidio“, escribió la periodista.