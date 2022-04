Pamela Jiles amenazó con censura a Karol Cariola en sesión por el quinto retiro

Tensos momentos se vivieron en la Comisión de Constitución ante la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de AFP.

Un fuerte intercambio de opiniones se produjo la tarde del pasado martes entre las diputadas Pamela Jiles (PH) y Karol Cariola (PC) en plena sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Todo sucedió cuando se buscaba acercar posturas respecto de un nuevo retiro del 10%, votando la fusión de siete proyectos.

Y aun cuando la iniciativa de fusión logró su aprobación con 10 votos favorables y apenas tres abstenciones, la diputada Jiles increpó directamente a la parlamentaria del Partido Comunista:

“Señora presidenta, quiero decirle que si esta tramitación se dilata más allá de la próxima sesión del martes de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra”, disparó la periodista

Luego, se reprodujo lo que comentó el Presidente Boric desde el extranjero, cuando mencionó que tiene alineado a todos sus parlamentarios, Jiles tomo la palabra otra vez y se lanzó con todo: “Tengo, entonces, razón para suponer que la señorita presidenta lo que está haciendo es darle tiempo al Gobierno para que Marcel dé una cantidad de medidas que hasta ahora no da, ha prometido que la va a dar una semana y que supuestamente bajaría esta demanda por el quinto retiro”.

Karol Cariola no se guardo nada y se defendió ante las graves acusaciones de Jiles.

“Yo no he faltado a la verdad, acá hay varios diputados y diputadas que pueden dar fe de lo que hemos planteado, de que los acuerdos de los tiempos de trabajo que hemos tomado como Comisión, que esta es su tercera sesión —porque la primera fue constitutiva, yo no era presidenta—... esta es mi tercera sesión y ya estoy fusionando los proyectos de ley”, arrancó la diputada comunista.

Y luego agregó que “si lo que a mí se me está pidiendo es que pase por arriba del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que eso sí es una razón concreta para censurarme”.

“Los montajes políticos, las injurias políticas, el construir escenarios ficticios en torno a una realidad no es parte de la democracia, le hace daño a la democracia”, cerró.