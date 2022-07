Pamela Díaz se refirió a los rumores de romance con Esteban Paredes

“La semana pasada me involucran con Viñuela, ahora con Esteban, ¿qué más?… no estoy ni ahí, me da igual lo que hagan”, señaló.

La siempre polémica rostro de televisión, Pamela Díaz, se aburrió de los rumores sobre un supuesto romance con el ex futbolista profesional , Esteban Paredes, por lo que salió a aclarar la situación públicamente.

El rumor lo entregó la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, donde aseguró que Jean-Philippe Cretton y la animadora habrían terminado su relación. “Hay una pareja que terminó de nuevo. Me han preguntado harto por ellos. Es Pamela Díaz y Jean-Philippe Cretton, por eso no han subido Stories juntos”, señaló la comunicadora.

Para aclarar los rumores, Manu González se contactó con la modelo, revelando en el programa Zona de Estrellas su versión.

“La verdad es que me da risa, ¿qué tengo que estar aclarando lo que tengo con Esteban?”, señaló la modelo. Incluso, sostuvo que “Esteban es mi amigo, de hecho con él juego al padel. La semana pasada jugué con él todos los días”.

Sobre el supuesto registro donde aparecen juntos, "La Fiera" fue tajante en señalar que es “imposible que tengan una foto nuestra comiendo solos, siempre salimos con amigos, me llevó bien con él. No hay absolutamente nada de eso que dicen. Esteban se lleva fenomenal con Jeanphi, hasta con mis papás”.

Finalmente, la modelo recordó molesta que “la semana pasada me involucran con Viñuela, ahora con Esteban, ¿qué más?… no estoy ni ahí, me da igual lo que hagan”.