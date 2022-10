Pamela Díaz reveló cuánto dinero recibe tras demandar a Manuel Neira

La animadora y modelo nacional, Pamela Díaz decidió utilizar su cuenta de Instagram para desahogarse y comentar la fría actitud que ha tomado su exesposo, Manuel Neira, asegurando que "ahora no tengo nada, ni un hola, después de que los demandé".

Recordemos que hace una semanas reveló que luego de 14 años decidió demandar al exfutbolista por la pensión de alimentos de sus dos hijos, Trinidad y Mateo. Así que durante las últimas horas la 'Fiera' volvió a referirse al tema y detalló qué la motivo a demandar a su ex esposo y reveló el monto que recibe por parte del ex futbolista.

Pamela Díaz se desahogo en un Live de Instagram junto a 'La Jueza' Carmen Gloria Arroyo, donde comenzó contando cómo se decidió a demandar a Neira, "Es heavy, cuando yo le conté a la Carmen, después hicimos un live sobre tu libro, sin saber mucho de lo que iba a hablar ese día. Después de eso sentí la energía de poder decirlo sin que se viera feo", contó.

"Nunca dije que yo mantenía a mis hijos sola, para mí no era por el personaje de la ‘Fiera’. Mi mamá me decía por qué te haces la fuerte, no es que yo me hacía la fuerte. Si no pedí durante 14 años pensión alimenticia, porque hue…, no era plata para mí, era para mis hijos, era para no hacer problemas, para no cagarla, porque tenía y dije que era mejor así", continuó relatando.

Pamela Díaz detalló cuanto recibe de pensión de alimentos por parte de Manuel Neira.

Por primera vez desde que dio a conocer la noticia sobre la demanda, Pamela Díaz se refirió a los montos que recibe por sus dos hijos con el futbolista, detallando que "me pagan 250 lucas por Mateo y la Trini, uno y uno son 500 lucas mensuales. Después de 14 años y me atreví a decirlo, porque estábamos hablando del libro con la Carmen y la cantidad de gente que me escribió después, porque justo habíamos hablado del 10% de los papitos corazones".

Junto con esto, La 'Fiera' contó que tras demandar a su ex marido, el otrora delantero ha tenido una actitud distinta hacia ella. "Desde que lo hice no tengo ningún tipo de relación. Si antes me decía hola el papá de mis hijos, ahora no tengo nada, ni un hola, después de que los demandé", cerró.