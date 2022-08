Pamela Díaz entregó detalles de la infidelidad de Manuel Neira

Según la modelo, su amante decía ser la profesora de inglés del ex futbolista: "No soy hueona, qué iba a estudiar inglés", aseguró.

La siempre polémica modelo nacional, Pamela Díaz, fue la nueva invitada al programa “Podemos Hablar” de CHV, en donde habló sobre su vida amorosa y algunos escándalos faranduleros de su pasado con exesposo, Manuel Neira.

Durante la conversación el animador Julio César Rodríguez, reemplazo de Jean Philippe Cretton estos días, le pidió a “Fiera”, Felipe Vidal, Camilo Huerta y a Tita Ureta que se levantaran quienes habían pillado In fraganti una infidelidad de una pajera.

La modelo siguió las instrucciones y contó más detalles sobre cuando viajó de sorpresa a ver a su exmarido junto a su hija, Trinidad. “Me acuerdo que viajé de sorpresa, como tres días antes (...) cuando llegué, en la recepción pregunté por el ‘finao’ (...) y le pregunto a la niña, hablaba otro idioma, yo no hablo ese idioma”.

“Y de repente había un latino y me dijo ‘ah, el chileno’. Y llegué a la habitación, tocó la puerta…”, detalló.

En ese momento, JC la interrogó sobre cómo había ingresado al hotel: “Obviamente, que yo era la señora con la hija pues…”, explicó. “La cosa es que voy a la habitación, no me contestaba, no me contestaba y cuando me voy yendo sale una chiquilla de la misma habitación”, confesó.

Al momento de llegar al lugar de su expareja, una mujer salió de la habitación “bien vestida, que era la profesora de inglés según él que le hacía clases, era bilingüe”. Según las palabras de la “Fiera”, la supuesta docente también estaba casada y era chilena.

“A mi me llamó la atención de que estaba saliendo de la misma habitación donde estaba el ‘finao’. No soy hueona, qué iba a estudiar inglés”, argumentó. Finalmente, la modelo encaró a Manuel Neira sobre esta mentira, y “ahí se acabó toda la relación”, concluyó.