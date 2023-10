En el matinal “Contigo en la Mañana” hablaron con un hombre palestino que narró como han sido los últimos días en ese país y su visión sobre los anunciados ataques por tierra que realizará el ejercito israelí.



Recordemos que durante los últimos días los ataques de Israel a Gaza se han intensificado, incluso la población palestina se encuentran sin suministros básicos como lo son el agua, la luz y los medicamentos.



Palestino conmueve a conductores de matinal



Kayed Hammad en conversación con Monserrat Alvarez y Julio César Rodríguez, explicó que además de tener que escapar de las bombas están “sin luz, sin agua, sin servicio de sanidad”.



Además acusó que “los israelíes nos están expulsando de nuestras casas”.



Así mismo el hombre, que manejaba perfecto el español, ya que estudió en una universidad española, mencionó que sentía angustia constante al ver a sus hijos y no poder protegerlos.



“Hay muchos muertos que están bajo escombros que ya han empezado a oler mal después de tanto tiempo. No hay suficientes bomberos, encima, el sistema sanitario se ha caído y eso va a generar enfermedades y más muertes que solo por las bombas”, dijo.



Así mismo comentó que él no tenía nada y que producto del nerviosismo de lo que podría ocurrir no le venía apetito. “Israel no permite que entre la ayuda humanitaria para la gente, ni medicamento, ni comida, nos están matando”, comentó.



“He llegado a un momento, viendo todo lo que está pasando, que ya empecé a tener envidia de los que están muertos”.



Ante la consulta de poder irse a algún otro país de Europa el hombre se negó y dijo que se quedaría en su hogar hasta que el “destino sea la muerte”.