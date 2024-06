"Le digo que sí al tiro": Carlos Palacios comienza a alejarse de Colo Colo y coquetea con posible destino

Carlos Palacios no la está pasando muy bien en Colo Colo y mediante una transmisión en sus redes sociales puso en duda su permanencia en el equipo, e incluso reveló detalles inéditos del club al que le gustaría irse en caso de decidir abandonar el Monumental, donde parece haberse cansado de las críticas de los hinchas.

Así es, el delantero del Cacique aprovechó su cuenta personal de Instagram para llevar a cabo un live donde respondió algunas preguntas de sus seguidores, en el que además confesó que tras su fallido paso a Boca Juniors a principio de temporada, el elenco trasandino continuó en contacto con el jugador y hasta le hicieron nuevas propuestas.

"Lleva seis meses ahí la oferta, no saben que cuando no me fui todavía me llamaban, y le ponían más ceros a la oferta", disparó el atacante, el cual si bien en aquella ocasión rechazó la opción de vestir la camiseta del equipo presidido por Juan Román Riquelme, hoy no dudaría en aceptar una nueva propuesta: "Le contesto y le digo que sí al tiro".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, se refirió al mercado de invierno, dejando en duda si seguirá en Colo Colo para el segundo semestre, pues estaría dispuesto a concretar su salida principalmente por temas económicos, ya sea con destino al fútbol trasandino o no: "No voy a decir si es Boca o no, sólo voy a pensar en lo que sea mejor para mí no más".

Y para finalizar, hizo un descargo contra los hinchas colocolinos que, a su juicio, no han valorado su compromiso con el club: "Ya no voy a pensar más con el corazón y el sentimiento de hincha de jugar en Colo Colo, porque hay gente que no lo valora". "Voy a pensar en lo que sea mejor para mí y mi familia", remató Palacios.

Te puede interesar: ¡Cabral no es suficiente! Colo Colo va tras otra figura de Coquimbo Unido