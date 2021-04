"Paga la patente conchetumadre": Tuiteros alabaron el reclamo de JC Rodríguez en CHV

Un indignante momento se vivió este miércoles se vieron en varios puntos del país, donde se veían las impresionantes filas y aglomeraciones por el pago del permiso de circulación, hecho que no dejó indiferente a Julio César Rodríguez, quien se volvió viral por su insistente reclamo.

Desde que en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, mostraron la situación en la comuna de Quilicura, cosa que se repitió en muchos otros lugares, el periodista emitió varias críticas y sobre todo dirigida a las autoridades.

Y es que algo que dejó indignado al equipo de CHV, incluida a Monserrat Álvarez y el notero en terreno, Francisco Sanfurgo, es que mucha gente llevaba horas haciendo filas para poder terminar el trámite e irse a la casa. Cabe mencionar también que el plazo para pagar el permiso duraba solo hasta hoy.

Por lo mismo, el animador fue muy categórico en responsabilizar a las autoridades por las aglomeraciones: "Esto es impresentable, es el mundo al revés, es un despelote. Estamos toda la mañana aquí... para que la gente no salga, no se junte, que haga la cuarentena como es, y mira la fila que hay para pagar la patente, para qué si no se puede salir... para estar en regla".

Te puede interesar: Científico de Harvard "destrozó" al Gobierno de Piñera por manejo de la pandemia

"Hay que tener un mínimo de consistencia y de coherencia. De verdad que así no se puede, porque esta cola está auspiciada por las autoridades", agregó.

A pesar de la gran fila que se veía, los periodistas fueron empáticos con los vecinos, ya que argumentaron que como era fin de mes, calzaba con el momento en que la mayoría recibía su sueldo y podía finalmente ir a pagar.

Pero además de su persistente reclamo, Julio César se volvió viral por una particular situación que se vivió, y es que cuando ya se había cerrado el tema hizo una intervención que no dejó a nadie indiferente.

"Paga la patente conchetumadre"

"Si quiere ir al supermercado, paga la patente conchetumadre", dijo en un momento dado, lo que provocó las risas de todos en el estudio.

Revisa el momento acá:

Ya saben que tienen que ir a pagar la patente xD#juliocesarrodriguezpic.twitter.com/kba3GxNnJQ — ⴵ Gloria 💫 (@kwid0w) March 31, 2021

#JulioCesarrodriguez se mandó la mejor mención en la historia de la TV: "Si tienes que ir al supermercado, paga tu patente conchetumadre"😆😆 — Marion (@marionnomas) March 31, 2021

Gobierno Inepto. no aplaza pago de patentes estando en plena pandemia, no ayuda, solo te ofrece endeudarte y mas encima te hace pagar la Patente #JulioCesarrodriguez — Raul Villavicencio (@RaulvChile) March 31, 2021