A través de redes sociales se hizo viral un polémico video en donde un padre rapa a su hija por burlarse de una persona con cáncer.



El registro, que es antiguo, se ha vuelto foco de comentarios desde hace algunos días. Hay quienes consideran inadecuado el castigo a la menor e incluso lo tildan de maltrato infantil.



Padre rapa a su hija a modo de castigo



En el video se ve como el hombre comienza a rapar el cabello de la niña que le suplica para que no lo haga. “No puede volver a pasar”, dice el progenitor.



En el programa Espejo Público de España, el cual es transmitido por Antena 3 un conductor consideró este actuar como brutal.



“A mí ese acto de brutalidad me hace preguntarme otras cosas. En el bullying se pone la vista en la víctima pero a veces quienes lo ejercen viven situaciones. Los niños copian lo que ven en casa, lejos de parecerme un castigo adecuado, no lo sé porque no tengo el contexto... pero siempre pienso en el agresor y en el que está en su casa”, dijo el periodista Juan Soto Ivars.



Por otro lado, la conductora Marta Robles señaló que el video le parecía “terrorífico”. “Cuando tu hijo no es capaz de sentir el dolor ajeno se lo tienes que explicar, no provocarle un dolor que le puede provocar más rabia y unas ganas de venganza increíbles”, explicó.



Los comentarios en redes fueron divididos, algunos de los que se pudieron ver fueron: “Así aprenderá a respetar a las personas”, “Eso no es castigo, eso es abuso”, “Amo este tipos de padres”, “Se enseña con amor, no haciéndole bullying a su propia hija”.