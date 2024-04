Reveló insólito actuar: padre que perdió a su hija por un conductor ebrio pide justicia

Cristián Bunster, el padre de Trinidad Bunster (20) entregó un duro testimonio en Mega Noticias sobre el accidente que marco a su familia. Hace tres semanas su hija tuvo un accidente de transito junto a su amiga, Agustina Espinoza (19) perdiendo la vida en Santo Domingo, región de Valparaíso.

En concreto, las jovenes aceptaron una invitación de José Ignacio Venturino (25) un estudiante de derecho en la Universidad del Desarrollo y Javier Avilez otro joven que iba de copiloto para pasear por la zona en su vehículo. Sin embargo, la salida terminó mal luego de que el joven chocara contra una señalética y un árbol. Tras la llegada de Carabineros, se confirmó que el joven manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

¿Qué dijo el padre de Trinidad Bunster?

Venturino fue formalizado por la muerte de las dos jovenes universitarias y quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir. Sin embrago, estas medidas no fueron suficientes para los familiares de las estudiantes. "Todo el futuro, todo los sueños, todas las cosas se van en un segundo por la irresponsabilidad, por la falta de educación, por la falta de humanidad", señaló el padre de Trinidad.

"El hecho es que hoy día la Trini está en el cielo y nosotros tenemos que salir adelante como familia. Vamos a hacer lo posible y lo imposible porque la sociedad tenga un cambio de actitud y que la justicia actúe en consecuencia" agregó para el medio mencionado. Luego complementó que "una persona que está con sus sentidos alterados por trago, por droga... un vehículo es lo mismo que le pase yo a un niño chico una pistola cargada y le diga vaya a jugar con los amigos. Es un arma".

"La humanidad se demuestra de forma instantánea. Si yo doy vuelta los papeles y me pongo en el lugar de ese padre, yo lo primero que le digo a mi hijo es que lo que hizo tristemente va a tener una consecuencia y después acto seguido me pongo a disposición y manifiesto mi pesar a la familia. En este caso, no hay nada" comentó el hombre.

El conductor será procesado por la Ley Emilia arriesga 3 años y un día a 10 años de cárcel. Por el momento, la Fiscalía de San Antonio esta recabando todos los antecedentes para esclarecer los hechos y cuentan con 120 días para llevar a cabo la investigación.