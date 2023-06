Padre de presidente Boric ataca sin filtro al diputado Bobadilla

Luis Boric Scarpa, padre del Presidente Boric, compartió una polémica crítica contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI), luego de leer unos de sus tantos posteos en Twitter.

En las últimas horas, el apellido del parlamentario fue tendencia en la red del pajarito tras ser increpado por su par Emilia Schneider.

“¿Es tan hombrecito o no es tan hombrecito? Todo lo que yo le he dicho se lo he dicho en su cara. Yo le dije a usted que estaba payaseando y se lo dije en su cara. Y si usted fuera tan hombrecito vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter”, le dijo la congresista cuando lo increpó en una comisión.

Bobadilla trató de defenderse, pero le dijo que prefería “no polemizar”. En tanto, Schneider detalló que se trataría de un comentario donde le habría insinuado que se “disfraza de mujer”.

Padre del presidente Boric indignado

Sin entrar en detalles del contenido del mensaje que lo llevó a escribir sobre Bobadilla, Boric Scarpa explicó que “por alguna razón vi cuenta tuit diputado Bobadilla. No lo ubico y no sé aún su distrito y partido (lo averiguaré)”.

Sin embargo, reconoció que “llama atención lo tóxico de sus tuit. Nada, absolutamente nada positivo o propositivo”.

“No sé cómo tiene tiempo para escribir pura mugre. Podría difundir su trabajo”, concluyó el padre del presidente Boric.