Padre de Williams Alarcón lanzó una dura crítica contra Gustavo Quinteros

El padre de Williams Alarcón, quien tiene el mismo nombre que el futbolista, expresó su total indignación con Colo Colo tras la venta que hizo el club con el volante. Por 400 mil dólares, Unión La Calera compró el 70% de su pase, mientras que el “Cacique” se quedó con el 30% en caso de una futura venta.

Sobre su no retorno a Macul, su padre dijo que: “Esto nos molestó, nos dolió un poco. Toda nuestra familia es colocolina, lamentablemente Colo Colo se lo perdió nomás, no supo aprovechar su talento y como que lo regaló. Invirtió mucho en él en las inferiores y se fue como si nada”.

Además, lanzó críticas en contra de Gustavo Quinteros y afirmó que su hijo “en Colo Colo no hubiera jugado porque al técnico que hay hoy no le gustan los jóvenes. La gente que está trabajando en el club lo está haciendo mal. Si yo tengo un jugador talentoso, que va a dar, no lo puedo dar a préstamo con opción de compra, yo creo que lo estamos regalando”.

En la misma línea, acusó que “los contratos en Colo Colo con los niños jóvenes son muy malos, pienso que trabajan muy mal con los jóvenes. Todos hablan de Quinteros, de que salió campeón, y no se dan cuenta de que le está haciendo daño a los jugadores jóvenes. ¿Cómo la dirigencia no se da cuenta?”.

“A Quinteros no le gustan los jóvenes, hay que ser realistas en el fútbol. ¿Por qué creen que jugó Vicente Pizarro? Fue porque se lesionó César Fuentes”, cerró el padre del jugador.