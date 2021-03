Padre de Tamara Moya lanzó duros insultos a Matías Walker en "Mucho Gusto"

El padre de la pequeña Tamara, Raúl Moya, demostró su enojo en el matinal de Mega, donde criticó fuertemente al diputado Matías Walker.

Impactó causó esta mañana la muerte del sujeto que habría disparado a la pequeña Tamara Moya en una encerrona en Huechuraba. Los padres de la niña han asegurado que efectivamente se trata de esa persona, por lo que han estado conversando en distintos matinales sobre el hecho.

En Mucho Gusto, Raúl Moya, el padre de Tamara, estuvo dando a conocer sus sentimientos y emociones con respecto a la noticia. En ese contexto, en el matinal de Mega se encontraba el diputado Matías Walker para enfrentar las apreciaciones de los familiares de Tamara, pero en un momento su discurso se volcó sólo en contar qué proyectos de ley están ingresando con respecto a la delincuencia.

Fue ahí cuando Raúl Moya se lanzó en una discusión con el diputado, tratándolo incluso de ser una vergüenza como político.

"Disculpe le hago una consulta, ¿Usted fue el diputado Walker que dijo que hablar de pena de muerte era populista?", expresó directamente el padre de Tamara, a lo que Walker empezó diciendo que "yo lo que he dicho Raúl, porque no hay que generar falsas expectativas al respecto...", sin embargo no alcanzó a terminar porque el padre de Tamara lo interrumpió fuertemente insistiendo en que si había sido él o no el que dijo eso.

"Es bien sencillo, ¿Usó la palabra populismo?", dijo enojado Raúl Moya, sin dejar responder al diputado quien trató de salir de la situación diciendo que no había sido él el que había usado esa palabra.

"Yo le digo una cosa, si yo estoy hablando de pena de muerte y no soy político, ¿Podría ser yo populista? O ¿Cree que yo en un afán de figuración hemos sacrificado la vida de nuestra hija voluntariamente para poder buscar esta clase de proyecto de ley populista?".

"Yo no he empleado esa palabra Raúl...", intentó responder el diputado, sin poder hablar puesto que Raúl volvió a interrumpirlo para disparar fuertes acusaciones en su contra.



"Si usted dijo eso, se lo digo en su cara: usted es el tipo de políticos que da vergüenza en este país. Se lo digo en su cara diputado Matías Walker. Usted da vergüenza como político, porque ante la evidencia de mas de un 67% de gente que está a favor de la pena de muerte usted ignora el clamor del pueblo y saca sus conclusiones personales por sus intereses personales. Así que yo le digo a usted: me daría vergüenza ser político", señaló el padre de la fallecida joven.

Sin alterarse y escuchando atentamente la molestia de Raúl, el diputado volvió a hacer el afán de defenderse diciendo que "yo entiendo absolutamente tu sentimiento, tu malestar porque tu estas hablando desde el dolor...". Esta respuesta provocó la furia de Raúl, quien volvió a lanzarse contra el político.

"No, que no intente hacerme ver como que yo estoy hablando cosas desde la pena. Yo siempre desde que he salido a hablar en los medios he sido sumamente coherente, he sido consecuente con mis palabras. No trate de ser condescendiente conmigo para usted poder descartarse y salir bien parado de lo que estamos hablando. No me falte el respeto diciendo que yo hablo solamente desde el corazón", lanzó Raúl.

"Yo te voy a hablar desde la verdad. Cualquier diputado o senador que prometa que van a reponer la pena de muerte, están mintiendo porque Chile derogó la pena de muerte", expresó Walker, agregando finalmente que "lo que yo tengo que hacer es hablarte con la verdad, y si yo te digo que vamos a reponer la pena de muerte te estaría mintiendo, porque hay convenios internacionales ratificados por Chile que lo impiden", concluyó el diputado, ante las críticas del padre de Tamara.