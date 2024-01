Durante la mañana el padre de la niña de 10 años asesinada en Maipú, Dante Chacón, entregó un potente mensaje y advertencia para el presidente Boric. Recordemos que el hombre había ido a buscar a su hija el sábado a las 22:00hrs cuando en el camino su auto recibió una serie de balazos que terminaron con la menor fallecida por un impacto balístico en el tórax.



Así mismo la familia de la menor, aseguró a los medios que, el caso no se trataría de un ajuste de cuentas y que la niña habría sido baleada por error. Tras el impacto balístico, el padre condujo hasta la urgencia del Hospital El Carmen en donde finalmente, debido a la gravedad de sus heridas, su hija falleció. “No es un ajuste de cuentas, lo confundieron, él no venía ni iba a un cumpleaños. Carabineros no llegó anoche acá, había dos carabineros acá jugando con un celular, estaban arriba de la camioneta”, expresó el abuelo de la menor de edad.



¿Qué advertencia lanzó el padre de la niña asesinada?



Para el matinal de CHV, “Contigo en la Mañana”, Chacón señaló. “Yo tengo familiares en el sector y creo que la persona que andaba disparando tenía la misma camioneta mía, el mismo tipo de barba. Por eso creo que corrimos con un poquito de mala suerte (...) el asunto hay que acabarlo de raíz. Deberían acabar con esas personas antes que ocurran estos casos. A ella nadie me la va a devolver”.



Así mismo, el hombre que se mostró bastante afectado mencionó que sabe quién fue el responsable de la muerte de su hija. “La persona es peligrosa y va a ser más fácil encontrar mi dirección que la de esa persona. Es un sicario conocido en la población”.



“Esto pasó a una cuadra y media de la comisaría. Acá todos los días hay un punto de droga, hay balaceras y hay gente sembrando el terror en la población” complementó antes de lanzar una dura advertencia al presidente.



“Yo podría tomar justicia por mis manos. Se lo digo hasta al Presidente, por la rabia que tengo podría tomar la justicia por mis propias manos. Si no lo hace el Presidente, yo tomaré cartas en el asunto, aunque sea lo último que haga, porque me quitaron todo lo que me importaba”, cerró.

¡UN PAÍS A LA DERIVA!



“Niña de 10 años es asesinada por delincuentes en Maipú”



¡Triste, terrible y desgarrador!



Chile está hundido en una macabra locura y las señales se multiplican…



¡Caminamos hacia una catástrofe social! pic.twitter.com/xPYvYeM0Hv — Leo Gonure🇨🇱🇺🇸 (@GonureL) January 14, 2024