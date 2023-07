Padre de Antonia Barra está indignado con defensa de Gloria Naveillán

Alejandro Barra, padre de Antonia, se refirió a los dichos de la diputada Gloria Naveillán, quien descartó haber persuadido a su sobrina para no denunciar en contra de Martín Pradenas por un ataque sexual.

“Ella se refirió (a mis dichos) por todo el fin de semana, tratando de defender”, indicó Barra.

Mediante una declaración pública, la parlamentaria entregó su versión y desmintió al padre de Antonia.

“Lo que el señor Barra omite es que él la llamó varias veces para presionarla, para que mi sobrina apareciera en matinales de televisión dando testimonio, a lo cual ella no estaba dispuesta puesto estaba muy mal psicológicamente”, expuso la diputada.

En esa misma línea, declaró que él “pretende enlodar mi nombre usando lo que le sucedió a mi sobrina y sin importarle el tremendo daño que le está ocasionando a una mujer joven que ha sufrido mucho y que está luchando por superar esta tremenda situación, sin medir las consecuencias que para ella puede tener lo que el señor Barra dice. No sé si su afán es política o simplemente mediático. Lo único que sé es que nadie tiene derecho a dañar a una persona que ha pasado un calvario y más aún por un medio público”.

Padre de Antonia Barra está muy enojado

Luego de conocer los dichos de la parlamentaria, Alejandro Barra sostuvo que “cuando ella dice que la víctima estaba mal, que yo estoy abusando de eso, eso es una falsedad. Yo respeto a que las víctimas no hay que mencionarlas. Yo tomé un compromiso con su familia, con el hermano de la víctima, y eso lo he cumplido”.

Además, recordó lo sucedido hace casi dos años, cuando la sobrina de la diputada lo contactó: “Esta niña me dice ‘por favor, cuenten con todo mi apoyo, yo estoy dispuesta a hablar y decir toda la verdad. Me silencié por años’. Entonces, cuando una víctima me habla de esa forma, yo me quedo tranquilo que ella va a denunciar”.

Todo dio un vuelco al día siguiente cuando en el programa La Voz de los Sobran, Barra reveló que a las pocas horas “recibo una llamada de su hermano y me pide que esto lo dejemos hasta ahí porque habló con su tía, y me cuenta una historia bastante conmovedora, que la entendí en ese minuto, y dije ‘perfecto’. Yo entendí porque son las víctimas que tienen que denunciar”.

“Ella quería hablar, quería salir en matinales, lo quería todo. Yo dudé ese día, pero ella quería eso”, concluyó.

El padre de Antonia insistió en que “estoy diciendo la verdad, lo que sucedió y menos será mi responsabilidad... porque (la diputada) me quiere atribuir una responsabilidad de lo que le puede pasar a su sobrina. Eso es grave para mí”.

“Esta diputada persuadió a su sobrina para que no persistiera en su denuncia porque ella quería testificar. La señora Gloria no es una señora sin educación, ella tiene asesores y hace rato participa en este movimiento”, agregó.

Finalmente, indicó que “yo quiero que esto quede hasta aquí con la señora Gloria Naveillán, ella cometió un grave error de tratar de justificar y defender... lo que yo haría en su caso, es hacer un mea culpa”.

“Yo he llorado en la intimidad, lloro por mi hija, sufro mucho, por todo lo que sucedió. Por eso me emputece todo el daño que nos hizo la defensa en el primer juicio, y ahora esta señora nos dice lo mismo dos años después”, concluyó.