Padre de Ámbar Cornejo, lanza fuerte acusación contra la madre de la joven

El padre de la joven Ámbar Cornejo de apenas 16 años de edad, quien fuera encontrada muerta luego de permanecer 9 días desaparecida, pidió a la justicia que la madre de la joven fuese investigada y que enfrente a la justicia por considerarla cómplice de los hechos.

“Tiene que caer la mamá (Denisse Llanos). Ella es cómplice totalmente”, comenta Úlises Cornejo. “Ella nunca quiso hablar conmigo personalmente”, recalcó.

“No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía”, indicó.

El mismo destaca la respuesta que dio la mujer al preguntarle por el paradero de la joven: ella dijo “que era no la primera vez que lo hacía, que debe estar carreteando”. Igualmente se dispuso a describir a Llanos, destacando que “no hay relación con ella, pero ella es una persona agresiva, muy volátil, que no permite conversar por teléfono con ella”.

Así mismo, describió a Ámbar como una joven “muy amistosa, muy de piel”, junto con reconocer “una relación estrecha, hablábamos a diario, ya sea mediante teléfono o redes sociales, había planes de irnos a vivir juntos a Antofagasta”.

“En los primeros años de la vida de Ámbar yo no estuve presente, porque estuvo institucionalizada 3 años (…) el 2012 el tribunal me la entrega por un problema con la pareja de la mamá, me la entregó por 3 meses, ella la recupera porque cumplió las condiciones y por temas de pega me tuve que devolver a Antofagasta”, cuenta el hombre.

Comenta que Denisse se enteró de los planes pero “de ahí nunca más la envió”, ya que anteriormente las “vacaciones de verano, vacaciones de invierno las iba a pasar conmigo en Antofagasta”.