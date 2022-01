[VIDEO] Pacientes increparon a doctora que quería tomarse un breve descanso en Urgencias

"Estoy haciendo lo que puedo, no soy un pulpo", dijo la funcionaria de la salud a los ineptos que la maltrataban.

La doctora siendo enfrentada por los cobardes.

Un despreciable hecho se produjo en las últimas en un recinto asistencial de Argentina, en medio de la intensa ola de brotes que sufre el país por la pandemia del COVID-19.

A través de redes sociales, se viralizó un video en que se puede ver a una funcionaria siendo increpada por pacientes que exigían ser atendidos. Según lo informado por Telefe Noticias, la mujer les pidió un minuto de tolerancia porque necesitaba ir al baño.

Te puede interesar: Estatua de indígena con el pene erecto es la nueva atracción turística de Perú

“Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada, no vengas”, le dicen algunas personas a la trabajadora del hospital de Tunuyán, ubicado en la Provincia de Mendoza. Se trata de dos hombres que increparon a la médica quejándose por la demora en la toma de PCR.

“No tengo tiempo ni para ir al baño, no puedo más, me duelen las rodillas”, dijo la profesional al inicio de la interpelación, afirmando que “estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo”.

Te puede interesar: [VIDEO] Infeliz azotó la cabeza de su mujer y la arrastró por las calles de Antofagasta

En respuesta, uno de los pacientes que se encontraba en espera le dijo que “si no estás capacitada para estar las 24 horas parada, no vengas”. Por otro lado, otro despreciable se sumó a los reclamos y le indicó en duros términos que “yo pago todos mis impuestos y tu cobras de mi plata”.

“Estoy haciendo lo que puedo, no soy un pulpo, no he parado de atender, si quieren vayan y se quejan”, se defendió la profesional, explicando que también estaban atendiendo a los pacientes que llegaban de urgencia.