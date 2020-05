Pacientes asintomáticos realizan grave acusación con la tramitación de licencia médicas

La empresa Clean Solution, una pyme de al menos unos 60 trabajadores, dedicada al servicio de aseo y manejo de basura para empresas, call centers, laboratorios farmacéuticos, inmobiliarias, entre otros espacios, está siendo un dolor de cabeza a sus trabajadores por no saber como sobrellevar su estado de salud, al mantenerlos alejados de sus puestos de trabajo por Covid-19.

El problema surgió al momento en el que uno de sus trabajadores resultó positivo al examen del coronavirus, por lo que sus compañeros tuvieron que realizarse el mismo examen de manera preventiva, aun cuando no presentaban síntomas característicos de la enfermedad. Aun así, todos resultaron positivos y tuvieron que tramitar su licencia médica; por lo que dicha empresa les solicito un test de salida.

Un trabajador que de manera anónima contó específicamente su caso, comentó que tras dar positivo, cumplió su cuarentena y que al volver al hospital por su alta médica, no le realizaron mayor procedimiento que colocarle debajo de su ficha medica “no tiene coronavirus”.

Dicha acción le trajo consecuencias, puesto que en la empresa donde labora le solicitaban un test de salida, algún examen que comprobara que efectivamente ya no era paciente positivo con el virus. Ante esto, el trabajador se apersono nuevamente a los centros de salud donde accedieron a tomarle el test después de nueve días del “alta ficticia”.

El problema ya resuelto, se volvió otro; la licencia médica. Al no contar con una orden extendida por el facultativo que le dio el alta médica, tanto Fonasa como la Seremi de Salud y la Mutual de Seguridad rechazaron gestionar su licencia médica. “En el fondo está en cuarentena sin que nadie gestione sus licencias. Nosotros como empleadores consultamos a la Inspección del Trabajo que nos dijo que, en caso de común acuerdo con el trabajador, se les da el reposo y se toma como descuento de los días de vacaciones”, explica Andrea Morales, gerenta de operaciones y servicios de la empresa. Nosotros, aunque Seremi no les da aún su licencia. Como empresa, aclara, acordaron no descontar y pagarles. “Es una manera de ayudarlos ya que nadie solucionó tema”, dice.

Aun así, el trabajador volvió al hospital San José el viernes 15 de mayo, para insistir en el examen que acreditara su estado de salud. “Me tomaron la temperatura, les expliqué todo, les mostré le papel que tenía de alta. Les dije que he estado a paracetamol y que necesitaba un examen para mi trabajo. ‘Me han sacado del trabajo, me han sacado del condominio por eso’”, les dijo.

Tras una larga espera, el médico le comunicó: “Te vamos a dar tu licencia, pero no te vamos a hacer pruebas porque ya apareces de alta en el sistema”.

De acuerdo a la información que solicitó el medio ‘El Desconcierto’, el Ministerio de Salud señaló que no hay una indicación de realizar test de salida para dar el alta médica, según confirmaron desde la subsecretaría. El 14 de abril el Comité Asesor dio a conocer el protocolo para determinar a los pacientes sin riesgo de contagio. Respecto a “examen de alta” descartan que el PCR sea el instrumento para determinar si una persona es positiva para COVID-19 mantiene la capacidad de transmitir la enfermedad y que el examen Inmunoglobulina G (IGG) detecta los anticuerpos que el organismo desarrolló para combatir la infección. Del Hospital San José informaron que están acogiéndose estrictamente a este protocolo del Minsal.