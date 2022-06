Pablo Solari se aburrió y lanzó una dura crítica en contra de Colo Colo

El jugador albo está decepcionado de la dirigencia alba ya que estos le cerraron las puertas de ir a México.

Se aburrió de la teleserie. El jugador de Colo Colo, Pablo Solari, aceptó a regañadientes quedarse en Macul hasta fin de año. A pesar del alto interés del América de México, club que presentó una oferta por el "Pibe", Blanco y Negro decidió no dejar ir al argentino, lo que generó la molestia del futbolista, quien hasta el momento no había hablado del tema.

Ante esta situación, fue el mismo jugador el que se encargó de dejar claro que no quedó feliz con lo sucedido. "Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento", dijo el argentino en conversación con EnCancha, dando a entender que el club le había prometido que podría salir.

"Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí", agregó.

A pesar de sus descargos, el futbolista dejó claro que su compromiso con Colo Colo sigue intacto. "Di todo por el equipo y seguiré haciéndolo. Ojalá salgamos campeones del torneo y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana (...) "Siempre di todo por el equipo. Jugué los últimos meses con dolores pero siempre quise estar. Amo estos colores y estoy identificado con el club y la hinchada", cerró el "Pibe".