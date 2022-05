Pablo Milad reveló un vergonzoso secreto a voces sobre el uso del VAR en Chile

El timonel del fútbol chileno confesó que “la línea del offside se tira con un mouse, según el pulso del árbitro”, dejando en evidencia su pésimo uso.

Pablo Milad

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a las reiteradas falencias del VAR en el fútbol chileno y explicó cómo los árbitros encargados del video arbitraje marcan la línea del fuera de juego, uno de los temas que más ha traído polémicas en el sistema.

“El VAR no es un aparato fidedigno en un 100% en la apreciación de la gente con la objetividad. La línea del offside se tira con un mouse, según el pulso del árbitro”, reveló el mandamás del balompié nacional en conversación con TVU. En esta mismo punto, indicó que “el sistema viene con las líneas verticales, las de colores. No viene con las que se trazan. El sistema tiene ese vacío que no trae todo el aparato completo”.

“Se está trabajando internacionalmente, porque los problemas que tenemos en Chile con el VAR los tienen en todo el mundo”, añadió. Además, el presidente de la ANFP comentó que buscan implementar una tecnología que le avise al réferi cuando el balón ingrese por completo en el arco, y así terminar con los goles inexistentes. “Estamos viendo lo antes posible poner un sistema digital de señal de ingreso de la pelota, y que cuando pase la raya le vibre la pulsera al árbitro, lo que significa que es gol”, cerró.