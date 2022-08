Pablo Milad aseguró que sueña con lograr la reelección en la ANFP

"Si me piden que siga, lo haré feliz”, declaró el actual timonel del balompié chileno en el Congreso del Fútbol.

Pablo Milad

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, abordó varios puntos de su gestión, donde destacó su posible reelección y la continuidad de Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones nacionales.

“Todos tenemos fecha límite, que es el 31 de diciembre. No hay que pensar en las personas, sino en los proyectos y por eso se hizo este proyecto del fútbol formativo y queremos que los chicos se dediquen más a formarse que a competir”, partió diciendo en el Congreso del Fútbol.

“El proyecto va a caminar independientemente de las personas que estén a cargo, pero no he dicho que Cagigao no sigue, porque yo tampoco sé si sigo”, agregó el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

El líder del balompié nacional también habló sobre una posible reelección en la ANFP. “Hemos tenido una administración muy complicada y debemos esperar que los clubes decidan. Si me pidan que siga, lo haré feliz”.

Pablo Milad analizó en detalle la postura de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ante la FIFA con el objetivo de mantener el mismo formato de Eliminatorias. “En las reuniones se habló de las clasificatorias que son el sustento económico de las federaciones y con lo ofrecido solo se recibía la mitad de lo que se recauda”.

“Lo que tienen que entender los seleccionados es que son el soporte para que funcione todo y también son el sustento económico para las generaciones que vienen y eso ese habría roto si había menos partidos”, añadió el directivo.

Finalmente, el dirigente habló sobre los incidentes ocurridos en el cierre de San Carlos de Apoquindo. “Los vándalos siempre aprovechan estas instancias. Es como ‘último día, nadie se enoja’. Es un hecho puntual, criticable, pero no es una conducta habitual y no la podemos tolerar”.

“Estamos trabajando en un Registro Nacional de Hinchas, acentuando los castigos mediante los tribunales y Estadio Seguro, para duplicar al menos las penas por las malas conductas. Hay hinchas que van directamente a delinquir, a esos hay que alejarlos de los estadios. Hay que diferenciar situaciones, como el hecho eventual del último partido de San Carlos de Apoquindo que fue aprovechado por delincuentes, que prácticamente desmantelaron el estadio”, cerró.