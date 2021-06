Pablo Maltés se acordó de Gabriel Boric tras derrota de Karina Oliva en la RM

El excandidato por la Región Metropolitana publicó un mensaje en el que increpó con un insulto al presidenciable del Frente Amplio.

El ex candidato a la Gobernación por la Región Metropolitana, Pablo Maltés, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la derrota de Karina Oliva en la segunda vuelta de la elección ante Claudio Orrego.

Recordemos que la pareja de Pamela Jiles había salido a apoyar públicamente a la candidata de Comunes, algo que no cayó no muy bien en el candidato presidencial por el Frente Amplio, Gabriel Boric, quien en ese entonces afirmó en su cuenta de Twitter que “Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos“.

A propósito de aquella frase, y tras la derrota de Oliva frente a Claudio Orrego en la votación del domingo, Maltés lanzó una ironía desde las redes sociales, sin aludir directamente a Gabriel Boric.

“Y un imbécil dijo ‘ni por un millón de votos'”, escribió el jefe de gabinete de la diputada Pamela Jiles.

Recordemos que en la primera vuelta, Pablo Maltés logró 273.718 votos a su favor, por lo que no descartó una candidatura parlamentaria. “Estoy disponible a lo que la ciudadanía estime posible y en el caso particular del Partido Humanista, en el que milito, estime posible y me lo proponga. De hecho, ya me lo han planteado”.