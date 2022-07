Pablo Mackenna se lanzó sin filtro en contra de la Nueva Constitución

“El rechazo es válido por muchas razones”, declaró el ex animador de televisión en sus redes sociales.

El reconocido escritor nacional y ex animador de programas icónicos de la televisión como "Psíquicos", Pablo Mackenna, utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre la Nueva Constitución y el próximo plebiscito del 4 de septiembre.

El poeta aseguró que “el rechazo es válido por muchas razones”, haciendo alusión a la votación del próximo plebiscito. En esta misma línea agregó que esto “es triste porque hay cambios que son necesarios hoy”. Además específico que esta opción de rechazo, “te pone del lado de muchos miserables que rechazarían todo, que quieren perpetuar los horrores del pasado. Que mienten y manipulan. El solo estar de su lado se siente miserable”.

La publicación se suma a una anterior realizada el pasado martes, cuando se refirió a la carta publicada por el expresidente Ricardo Lagos. Sobre esto, el escritor realizó un pequeño hilo sobre su reacción ante el escrito. Comenzó expresando que “Lagos hoy, volvió a levantar el dedo, con su peso específico y que algunos pretendieron negarle. Moviendo la aguja, diciendo lo que otros no se atrevían”, refiriéndose además que a la Nueva Constitución le faltaban cosas.

Sobre esto último, específico que “es triste, porque la NC tiene cosas buenas y era un buen momento para arreglar nuestro pacto social. Es triste que en el momento en que el destino nos dio la mano, algunos quisieran dislocar el hombro”. En esta misma línea destacó que la carta del expresidente “Lagos está invitando a no temer decir: quedó mal”.

Además, dijo que Lagos “es un viejo zorro quien nos dice: no teman, la vieja constitución NO gana, esa perdió el día del 80%”. También aprovechó para explicar que el hecho de pensar que la Nueva Constitución está mal, “no te hace facho”.

Finalmente, el animador expresó que “ya le dijimos que no a la constitución de la vergüenza. No podemos sentir vergüenza hoy de lo que firmamos. Decretemos a lo grande. No podemos andar perdiendo los papeles en la fiesta. Porque será una fiesta y será de todos”.