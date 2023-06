Pablo Mackenna contó cómo conoció a su actual pareja y dejó a todos sorprendidos en PH

El escritor Pablo Mackenna fue uno de los invitados al reciente capítulo del programa Podemos Hablar de CHV y sorprendió a todos al relatar la particular manera en la que comenzó su historia de amor con su actual pareja.

Todo comenzó cuando el conductor Jean Philippe Cretton pidió que avancen al punto de encuentro quienes hayan conocido a sus parejas en “extrañas circunstancias”.

En ese momento el ex CQC se puso de pie y relató su llamativa anécdota.

“Se había muerto un amigo mío. No tan amigo, pero lo conocía harto hace tres o cuatro meses, en el sur en circunstancias muy tristes. Y lo habían traído a enterrar en Zapallar. En esa época yo vivía en Zapallar. Iban a hacer un almuerzo en la casa de un amigo, teníamos muchos amigos en común”, partió contando.

En esa misma línea, detalló que “me dijeron que fuera. Yo lo conocía, pero me sentía un poquito incómodo. Dije ‘ya, voy a ir igual’. Había un asado. (...) Llegué y me di cuenta que no, tampoco lo conocía tanto, entonces empiezo a buscar donde aguacharme y veo que al fondo hay un señor que está solo”.

Pablo comenzó a conversar con este hombre, hasta que en algún momento empezaron a discutir por uno de los temas.

Te puede interesar: Catalina Pulido reveló el actual estado de Patricia Maldonado a través de un comunicado oficial

“Se me acerca el dueño de casa, gran amigo mío, y me dice ‘¿qué haces discutiendo con el papá de Cristián (el difunto)?’”, recordó.

El comunicador entonces se acercó a conversar con un psiquiatra que era muy amigo de su familia, quien estaba acompañado de una mujer. “Viene el dueño de casa de nuevo y me dice ‘¿qué haces conversando con la mamá de Cristian?’. Y yo ‘ya, ¡¿pero para dónde me voy?!’”, relató.

Mackenna, buscando con quien poder hablar, vio a una mujer que estaba sentada sola al fondo de la propiedad, por lo que se le acercó.

“Me pongo al lado y le digo ‘te mueres lo que me acaba de pasar… No sé qué hago acá, conocía a Cristián, le tenía cariño y todo, pero no tanto. Esta como la familia y todo. Primero el papá, después la mamá y no sé qué hacer’”, comentó que le dijo a la mujer.

Para su sorpresa, ella le respondió que “yo soy la viuda. La verdad es que este es un momento fuerte para mí, pero tanto protagonismo me tiene un poquito incómoda, me gustaría salir a caminar”.

“Le digo ‘yo voy a comprar cigarros, te acompaño, vamos a dar una vuelta’. Y ahí la conocí”, contó Pablo Mackenna, descolocando a todos.

Pablo Mackenna en PH de CHV

“¿¡Y es tu pareja!?”, le preguntó sorprendido Jean Philippe, a lo que el escritor le contestó que sí.

El conductor del espacio entonces bromeó que “conquistaste a la viuda en el funeral del marido”.

Mackenna entonces se defendió y aclaró que “se ve raro, no, pero, ojo, uno, lo conocía a él, a ella no. Y dos, no fue el día del entierro, fue cuatro meses después”.

Finalmente, el escritor comentó que la historia era divertida y curiosa. “Como yo conocía a Cristián, mucha gente puede pensar también, como que nos conociéramos de antes, pero yo nunca la había visto antes”, sentenció Mackenna.