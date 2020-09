Pablo Longueira realizó un nuevo anuncio de cara al Plebiscito Constituyente

"Quiero conservar lo que más se pueda de la Constitución, la mejor que ha tenido Chile", dijo el ex líder UDI.

Tan solo un día después de asegurar públicamente que votará por el "Apruebo" en el próximo Plebiscito Constitucional del 25 de octubre, el ex candidato presidencial y ex ministro Pablo Longueira (UDI) dijo algo distinto en el taller que imparte por zoom sobre la transición chilena, organizado por el portal El Líbero, según se supo esta tarde.

"Yo estoy por el Rechazo, quiero conservar lo que más se pueda de esa Constitución (la actual)... ¿Cuál es la mejor forma para conservar esa Constitución, la mejor que ha tenido Chile? Dando la pelea en la convención, donde lleguemos todos legitimados, que el Apruebo no se lo adjudique nadie", afirmó el pasado lunes el ex líder gremialista, reveló este viernes La Tercera PM.

Tras menos de 24 horas después de aquella declaración, Longueira volvió a criticar a la derecha por hacer campaña -en su mayoría- por el Rechazo y planteó que es esta misma postura del bloque la que motivó su retorno a la política.

"Lo que está haciendo la centroderecha me parece de una irresponsabilidad política que me ha llevado a tomar esta decisión. Yo no quería volver al mundo político, (pero) me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo", aseguró el pasado martes el ex senador.

"El Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy día. Yo no tengo ningún temor en hacer una nueva Constitución, ninguno, muy por el contrario; me encantaría que este Plebiscito fuera un Plebiscito en que cerramos la transición chilena, eso es lo que yo quiero: cerremos la transición chilena, hagamos una nueva Constitución para los tiempos que vienen", cerró.