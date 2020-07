El particular consejo de Pablo Longueira a los senadores "díscolos" de la UDI

El ex candidato presidencial publicó un comunicado de prensa dirigido a los parlamentarios de su partido político.

El ex ministro, senador y candidato presidencial, Pablo Longueira, publicó un comunicado dirigido a los senadores UDI que piensen aprobar el proyecto de ley que busca concretar el retiro del 10% de los fondos de las AFP.

"El mayor de los gestos que pueden hacer esos UDI, con aquellos que jamás claudicaron a los aplausos fáciles y al halago del adversario, es que antes de votar, dejen de pertenecer a ese partido que para muchos fue -y quieren que siga siendo- un camino para servir a Chile y que nos permitió a muchos, con gran sacrificio, servir a nuestro país", indicó el ex presidenciable.

"Nos fogueamos en la adversidad y enfrentamos al PC. Recuerdan esa inolvidable frase de Jaime, dicha en plena Pincoya, bajo la lluvia de piedras más grande que he visto: ‘Disputaremos palmo a palmo cada población al Partido Comunista’. Así fue como logramos llegar a cada rincón de Chile. Ganamos donde nunca ganó la derecha. Nos ganamos el corazón de esas miles de familias chilenas de escasos recursos que diariamente, con el sudor de su frente, sacan adelante a sus familias. Nos ganamos la confianza de esa clase media trabajadora que, con sus emprendimientos familiares, sueñan con darles una mejor calidad de vida a los suyos", continuó.

En una extensa misiva, Longueira destacó que "fue tal la confianza que adquirimos en la ciudadanía, que siendo el partido más chico al retornar a la democracia, nos convirtió en el más grande. Ello sólo ocurrió por nuestra coherencia histórica. Recuerden que meses antes de esa elección, habíamos concurrido con nuestros decisivos votos para que no desapareciera la DC. La amenaza a nuestro ideario político nunca han sido ellos, ella solo podía incubarse al interior nuestro".

“Ese germen de destrucción es muy común en política, todos los partidos lo pueden soportar, menos la UDI. No es otro que, las ambiciones y proyectos personales primen sobre el proyecto colectivo e histórico. Eso es lo que estamos observando hoy: como los UDI, destruyen la UDI. Solo la UDI, entierra la UDI”, cuestionó.

Finalmente, el ex ministro aseguró que "si se van y votan como independientes, no le hacen ningún daño al partido y así honraremos la memoria de todos aquellos que con coraje, desde nuestros inicios, forjaron un partido para servir a Chile y no a los intereses personales de sus militantes y autoridades. Un abrazo a todos”, cerró.