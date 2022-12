Pablo Chill-E recaudó millonaria cifra para las víctimas del incendio en Viña del Mar

El cantante de género urbano, Pablo Chill-E, nuevamente destacó por su gran acto de solidaridad con las víctimas del incendio en la parte alta de Viña del Mar, la cual acabó con la vida de dos personas, además de decenas de lesionados y muchos animales muertos.

Por lo mismo, el artista decidió crear la “Urbatón x Viña” y empezó a recaudar dinero en su CuentaRut para comprar agua y mercadería a la gente que lo perdió todo. “Mis hermanos que quieran venir a ayudar a Valpo, llegue pa’ mi casa y salimos en caravana pa’ allá. Háblenme, ¡vamos a ayudar, hueón!“, escribió el Shishiboss en una storie en su cuenta en Instagram, con la intención de sumar a la mayor cantidad posible de cantantes urbanos en su cruzada solidaria.

Y rápidamente, su recaudación empezó a tener éxito. En pocos minutos, juntó un millón de pesos. “Tenía la cuenta en cero, ahora está en un palo en cosa de minutos. Gracias mi gente, los amo“, comunicó. Y tras ello, no mucho después, acumuló 2.421.454 pesos. “Gracias mi gente, son los mejores“, afirmó el cantante.

Tras ello, el artista urbano subió un video para actualizar a sus seguidores. “Oye mi gente, mi CuentaRut me aguanta hasta tres millones. Vamos en dos millones y medio. Ojalá lleguemos a la cuenta de tres millones. Ahí voy a avisarles al tiro cuando lleguemos a los tres millones. Porque ahí, para que paren de depositar a esa cuenta“, dijo.

“Y ahí voy a dar otra para los que quieran seguir aportando. Pero, cuando llegue mi CuentaRut a los tres millones que es lo máximo que aguanta, ahí yo voy a avisar que paren de transferir, porque si no va a empezar a rebotar. Y eso mi gente, para que todos los que quieran ayudar, sigan ayudando. Se les agradece caleta. Tienen el medio corazón. El medio corte“, añadió después.

“El medio corte los chilenos, estamos ayudando de pana. Gracias a todos los que han colaborado. Bendiciones un abrazo grande. Somos los mejores chuche******“, agregó.

Minutos después, la estrella de Puente Alto volvió a subir una nueva actualización. “Yo ahora voy en camino al mayorista a comprar mercadería y después tengo que ir a una distribuidora de agua, a comprar toda el agua. Así que eso, mi gente. Yo cacho que voy a comprar un millón en mercadería, un millón en agua y el otro millón ahí vamos a ver a qué lo destinamos”, contó.

“A toldo yo creo. Si alguien sabe de alguna distribuidora de toldo, que me diga al toque para ir a pasar a comprar todo eso. Y después tirarme pa’ Viña directo (…) Transfieran nomás, el tope de son 4 millones. Ahí yo les aviso cuando esté listo. Así que, denle nomás, sigan transfiriendo“, agregó después.

Más adelante, el artista chileno contó que su CuentaRut llegó a su máximo, al superar los tres millones de pesos. “Ya se me frizó la cuenta. No le cabe más plata. Muchas gracias a todos, los amo. De esto se trata de la Navidad, de amor y ayudar, los felicito“, expresó.

Luego, agregó: “Ya no me depositen más a la cuenta, porque ya se frizó. Ya no recibe más. Ahora en breve voy a enviar otra cuenta para gente que quiera seguir ayudando”

Posteriormente, aseguró que subirá las boletas para que los vean quienes duda de él. “Estoy llegando ahora a la distribuidora de agua. Ahí les voy a enviar el voucher. Yo sé que ustedes no piensan mal de mí. Pero igual les voy a poner el voucher ahí, para cualquier longi cu**** que piense me voy a quedar con la plata. O algo así. Así que eso, mi gente”, expresó fiel a su estilo.

“Estoy llegando a la distribuidora de agua y tengo a mi gente comprando mercadería en el mayorista (…) Muchas gracias a todos los que apoyaron. Se les quiere de corazón. Son terrible pulento. Los amo. Esto es Chile chuche******. Esta es la Navidad, ayudar a los que más lo necesitan“, publicó después.

“Aquí estamos con los cabros de Doña Julia. Gracias a los cabros, se tiraron su donación a lo maldito. Se les agradece (…) Esta es la primera parada que vamos a hacer. Todos los que quieran aportar, llévenle para la AIEP de Viña. Llévenle bien su corte. Hay que aportar chuche******, que para eso está la Navidad de ahora“, relató el cantante en otro video.

Finalmente, Pablo Chill-E expuso a la cifra que se llegó e informó que tendrá otra cuenta para depositar. “A todos los que aportaron, llegamos a la meta de 3 millones y medio en mi CuentaRut. Y ahora voy a poner otra cuenta para los que quieran seguir aportando. Y ahí voy mandando todos los voucher, para que sepan que la plata la estamos destinando para la gente“, concluyó.